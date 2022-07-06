Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

"Абсурдно выглядит ситуация, когда две консерватории в мире – в Москве и Киеве, имеют имя Чайковского, а фрагмент его первой симфонии является официально утвержденным гимном, звучащим во время выступления российской олимпийской команды под нейтральным флагом, фактически являясь символом нынешней России как государства", — отмечает МКИП.

Принимая во внимание общественный резонанс, Экспертный совет решил единогласно рекомендовать коллективу Национальной музыкальной академии Украины рассмотреть на собрании вопрос об отказе от имени П. И. Чайковского в названии заведения.

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В то же время эксперты МКИП отмечают, что фигура Чайковского может и дальше функционировать в общественно-культурном пространстве Украины, поскольку "он не был имперским шовинистом, врагом гуманизма или общечеловеческих ценностей как таковым". Его имя должно чествовать, где это исторически оправдано в Украине, наряду с Шопеном и Мицкевичем, Равелем, Гюго, Вивальди и Данте.

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