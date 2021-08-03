Экспертное жюри книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2021" выбрало тройку финалистов в номинации "Литература для взрослых"

Во 2-м этапе (за июль) достопочтенное экспертное жюри из 12 профессиональных литературоведов и критиков выбирало лучшие книги из длинного списка. Из 84 книг в номинации "Литература для взрослых", которые были представлены на их незаангажированный суд, в финал попали 3 издания.



Тройка финалистов книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2021" в номинации "Литература для взрослых" по итогам тайного голосования экспертов:



"20 + 1, или Земля мертвых" Павел Вольвач (издательство "Видавництво Старого Лева")







"20 + 1, или Земля мертвых" - книга в жанре кроссовер, в которой Павел Вольвач использует классические средства мемуаристики не только для создания галереи знаковых портретов эпохи, но и для выстраивания собственной биографии как плетение "перекрестных троп" со всеми теми диаметрально разными людьми.



Рядом с классиками украинской литературы здесь присоседились люди-тени родом из люмпен-криминализированных запорожских "поселков", в одной компании оказались музыкант с солидным тюремно-героиновым стажем, "запоребриковые" контркультурные деятели, забытые отечественные политзаключенные, и эта неоднородность прозаических рисунков Вольвача позволит читателю проникнуть в кухни абсолютных гениев и истинной нечисти, услышать мертвых - увидеть живых.



Поэтический сборник "Псалом авиации" Сергей Жадан (издательство Meridian Czernowitz)





Эти стихи написаны в течение 2020 года. Место, где они писались, лежит на холмах. Это означает присутствие широкой линии горизонта и большого количества воздуха. А еще там было много деревьев и птиц, были балки, водоемы и ровное, отдаленное дыхание города за горизонтом. Изменение оптики так или иначе приводит к изменению письма. Вот об этом преимущественно и книга: о том, как нас формируют ландшафты, как деревья добавляют нам вертикали, а озера - глубины, как весенняя зелень учит нас оптимизму, а летние реки - щедрости. Нехитрые знания, которые помогают ценить каждый услышанный утром голос.



В художественном оформлении и на обложке использовано фото Марыси Мьяновской.



"Радио Ночь" Юрий Андрухович (издательство Meridian Czernowitz)





Как и в "реальной действительности", еще одна революция потерпела поражение. Возможно, потому, что потеряла своего загадочного лидера. Иосиф Ротский (не путать ни с Иосифом Бродским, ни с Йозефом Ротом), музыкальный герой баррикад, вынужден хоть куда бежать, примеряя на себя судьбу многих других Иосифов. Его преследуют, и режимные спецслужбы - это только полбеды. Есть еще неуместна любовь, с которой не совладать, и банковская тайна, с которой не справиться. Тюремный опыт и случайно успешный теракт. А также ум и забвение, смех и тьма, холод и ад, ирония и трепет. Последний тайник, откуда разрешено вести ночной эфир. Действительно последний?..



"Радио Ночь" - самое остросюжетное и одновременно лирическое произведение Юрия Андруховича. Пространство, в котором авантюрный роман встречается с фэнтези, а Дэвид Боуи - с бродячими музыкантами Средневековья.



Приятно отметить, что на нынешний конкурс было подано много достойных победы книг, поэтому экспертам Премии сделать свой выбор было непросто.



Книги, которые отметили эксперты, но которые не вышли в финал:



"Тюремная песня" Елена Герасимьюк (издательство "Люта справа")



"Смерть льва Сесила имела смысл" Елена Стяжкина (издательство "Видавництво Старого Лева")



"Лексикон националиста и другие эссе" Николай Рябчук (издательство "Видавництво Старого Лева")



"Три линя для Марии" Сергей Осока (издательство "Видавництво Старого Лева")



"Круз и Лис. Накануне" Антон Санченко (Издательский дом "Комора")



"Кто угодно, только не я" Галина Крук (издательство Vivat)



Поэтический сборник "Орден молчальниц" Екатерина Калитко (издательство Meridian Czernowitz)



"Отвергнутые и воскресшие" Степан Процюк (издательство Discursus)



"Твоя М." Ирина Жураковская (издательство "Видавництво 21")



Толстая книга короткой прозы "Потому что так" Тарас Прохасько (издательство Meridian Czernowitz)



"Пальцы между песком" Степан Процюк (издательство "Наш Формат")



"Политики не врут. 10 законов взаимодействия политиков и избирателей" Вадим Денисенко, Юрий Вишневский (издательство "Наш Формат")



"(Не)заметны" Иван Байдак (издательство Vivat)



"Каин" Владимир Ешкилев (издательство "Фолио")



"Молодиста" Людмила Таран (Издательский дом "Букрек")



"Экспресс в Галицию" Богдан Коломийчук (издательство "Видавництво Старого Лева")



"Спросите Миечку" Евгения Кузнецова (издательство "Видавництво Старого Лева")



"Железная вода" Мирослав Лаюк (издательство "Видавництво Старого Лева")



"Айвенко, или Мужчины - это ..." Людмила Таран (издательство "Видавництво Старого Лева")



"Первое следствие императрицы" Наталка Сняданко (издательство "Видавництво Старого Лева")



"Лакомства для Медора" Андрей Бондар (издательство "Видавництво Старого Лева")



"Мое путешествие в Страну морпехов. Из дневника капеллана" Андрей Зелинский (издательство "Видавництво Старого Лева")



"Летела в небе черная птица" Анна Беленькая (издательство "ТЕМПОРА")



"Кулинарное путешествие в Гетманщину" Алексей Сокирко (издательство "ТЕМПОРА")



"Куба-которой-не-было" Наталья Довгопол (издательство "ТЕМПОРА")



"8000 миль одиночества" Оксана Шаварская (издательство "Люта справа")



Напомним, победителя 5-го сезона книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2021" будут определять читатели с сентября по ноябрь в библиотеках по всей стране.





