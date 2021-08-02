Экспертное жюри 5-го сезона книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2021" выбрало тройку финалистов в номинации "Литература для подростков"

Во 2 этапе, в течение июля, достопочтенное экспертное жюри из 14 профессиональных литературоведов и критиков выбирало лучшие книги из длинного списка. Таким образом из 18 книг, которые были представлены на рассмотрение и оценку жюри, в финал попали 3 книги.

Произведения-финалисты в номинации "Литература для подростков" сначала прошли двухэтапный отбор. Приятно отметить, что на нынешний конкурс было подано много достойных победы книг, поэтому экспертам Премии сделать свой выбор было непросто. Две книги сразу были однозначными фаворитами и заняли первое и второе места в списке, а вот за третье "посоревновались" два достойных издания. И только после подсчета голосов с учетом ранжирования, которым пользовалось профессиональное жюри, был выбран третий финалист.

В тройку финалистов 5 сезона книжной премии "Еспресо. Выбор читателей 2021" в номинации "Литература для подростков" вошли следующие произведения:

"Мандрівний цирк сріблястої пані" Наталья Довгопол (издательство "VIVAT")

Эффектная владелица бродячего цирка фрау Грите переживает трудные времена. Мало того, что ее муж оказался авантюристом и пропал без вести, так еще и труппу приходится от обнищания спасать. Ко всему, коронный номер - выступление гигантского ручного волка - на грани провала: юная зрительница, которую все считают безумной, выходит на сцену и укрощает грозного зверя. Что это, как не ведьминские чары? Цирк едет дальше. Но с той встречи в полосатом шатре, на один вечер натянутом среди скошенного поля, берет начало новая история: о тех, кто ищет любви и справедливости, о людях и оборотнях, которые пытаются найти свою истинную сущность

Героям романа предстоит познать горечь измен и поражений, осуществить полное приключений путешествие украинскими землями начала ХХ века и даже найти общий язык с удивительными существами из давних легенд.

"Вітрова гора" Анна Багрова (издательство "Наш Формат")

Они живут среди нас - ветры, внуки Стрибога. Всегда рождаются здесь, на берегах Днепра, обычно в одной семье - и дед передает внуку тайные знания и особые умения. Однако с Дэйвом происходит иначе: он родился в Канаде, поэтому должен пройти непростой путь, прежде чем понять свое древнее украинские корни и открыть истинное призвание. Однако ветряные мельницы на Днепровских холмах манят парня, и этому не стоит сопротивляться ...

"Заклятий меч, або Голос крові" Владимир Аренев (издательство "А-БА-БА-ГА-ЛА МА-ГА ")

Было это во времена древние, ныне забытые. Ходили тогда по земле герои и чудовища, и первых не всегда удавалось отличить от остальных. А слово в те времена бывало острее меча, хоть и мечи умели тогда сказать свое острое слово... В новой повести известного украинского писателя Владимира Аренева, лауреата премии "Книга года-2019", говорится о приключениях меча и тех, кто им владел, о путешествия и преследованиях, чарах и заклинаниях, а еще - об Одине Стойменном, госпоже Брамнице и двух смельчаках, которые осмелились бросить им вызов. "Заклятый меч" - самостоятельная история в мире "заклятые сокровища".

Книги, которые отметили эксперт и, но которые не вышли в финал:

"Иzоляция" Мария Чащина, Анна Беспалая, Александра Ладыченко, Екатерина Щулипенко, Арина Челакова, Анастасия Маковецкая, Дарья Строкач, Северин Кошуков, Виктория Вельшинська (издательство "Ранок")

"Ключ до всіх дверей" Александра Орлова (издательство "Читариум" )

"Ліс на межі" Оксана Весна (издательство "Аверс")

"Невже це все через їжу?! Лайфхаки з правильного харчування для підлітків" Светлана Фус, Маша Сердюк (издательство "Читариум")

"Ти все зміниш вчора" Савотина Валерия (Издательский центр "Академия")

"Величні соборы України" Зирка Мензатюк (Издательский дом "БУКРЕК")

"Нечиста сила та інші капосні історії" Иван Андрусяк (издательство "Наш Формат")

"Швидше не буває" Сергей Пантюк (издательство "Наш Формат")

"Геніальне кохання" Александр Гаврош (издательство "Фолио")

"Трикутник Зевса" Андрей Бачинский (издательство "Издал ство Старого Льва ")

""У світлі світляків. Там, де тиша" Ольга Войтенко (издательство "изд ство Старого Льва ")

"Світ у вулкані. Срібний і червоний" Ольга Максимчук (издательство "Видавництво Старого Лева")

"Котономіка, або Як коти економіку будували" Алексей Геращенко (издательство "Фолио")

Отдельную благодарность хочется выразить экспертам Премии, оперативно работавшим в атмосфере заинтересованности и мотивированности. Благодаря их качественной, своевременной и профессиональной работе удачно завершился второй этап книжной премии.

По правилам Премии окончательного победителя конкурса должны определить читатели во время третьего этапа голосования с сентября по ноябрь 2021 года в библиотеках по всей Украине.