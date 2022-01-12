Экспертная ракетка Украины выбыла из Australian Open
Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко проиграла во втором раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Мельбурне во втором раунде квалификации Екатерина Бондаренко проиграла канадке Ребекке Марино – 3:6, 4:6 – и прекратила выступления на турнире.
35-летняя Бондаренко была первой ракеткой Украины. В 2008 году она вместе с Аленой Бондаренко выиграла Australian Open в парном разряде.
Сейчас Екатерина Бондаренко занимает в мировом рейтинге 207-е место.
Australian Open
Женщины
Квалификация. 2-й раунд
12 января
Екатерина Бондаренко (Украина) – Ребекка Марино (Канада) 3:6, 4:6
- Напомним, 11 января украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл американцу Джефри Вульфу на старте квалификации Открытого чемпионата Австралии.
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