Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире Эспрессо.

"Чтобы обезопасить 25 ключевых городов Украины, население которых превышает 200 тыс. человек, нужно до пяти лет. За первые два - три года можно обезопасить семь - восемь самых уязвимых городов с помощью уже доступных генерационных возможностей", - подчеркнул он.

По словам эксперта, их можно покупать в Европе, США, и если активно этим заниматься, то в течение двух – трех лет можно обеспечить резервными системами самые разные города.