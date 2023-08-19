Эксперт спрогнозировал, за какой срок Украина обеспечит ключевые города резервными энеросистемами
Украина может обеспечить 25 ведущих городов резервными энергосистемами за два - три года
Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире Эспрессо.
"Чтобы обезопасить 25 ключевых городов Украины, население которых превышает 200 тыс. человек, нужно до пяти лет. За первые два - три года можно обезопасить семь - восемь самых уязвимых городов с помощью уже доступных генерационных возможностей", - подчеркнул он.
По словам эксперта, их можно покупать в Европе, США, и если активно этим заниматься, то в течение двух – трех лет можно обеспечить резервными системами самые разные города.
- По состоянию на 16 июня в Украине из-за боевых действий был обесточен 401 населенный пункт.
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