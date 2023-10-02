Эксперт Совета внешней политики объяснил, какие последствия следует ожидать от визита глав МИД стран ЕС в Киев

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"У нас до сих пор продолжается вопрос с зерном с поляками, словаками, румынами, венграми. То, что министры ЕС встречаются именно в Киеве, означает, что они принимают нашу сторону в этом конфликте. Европейская комиссия подталкивает своих участников к тому, что нужно смотреть на это с украинской точки зрения. Можем надеяться, что вопрос с сухопутным зерновым коридором будет одним из ключевых. И мы сможем увидеть определенный прогресс в его решении. Будет достигнута договоренность относительно того момента, до которого эти страны будут держать запреты, чтобы затем возобновить транзит", - заметил Краев.

По его словам, до конца этого года планировалось проставить дедлайны по срокам начала переговоров по вступлению Украины в ЕС.

"То, что встреча министров иностранных дел ЕС происходит в Киеве можно воспринимать как положительный сигнал. То есть не из Брюсселя нам скажут, что мы что-то не выполнили, а в Киеве будет разобран план: как, когда, в какие сроки, при каких условиях мы начнем полноценно использовать наше кандидатство. Выбор Киева как места проведения этой встречи - это очень хороший показатель, что европейские структуры готовы принять нашу сторону", - подчеркнул Краев.