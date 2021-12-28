Политэксперт считает, что подозрение Порошенко – это "подарок" на Новый Год своему электорату от Зеленского
Политический эксперт Назар Приходько считает, что президент Владимир Зеленский "хайпует" на теме подозрения Петру Порошенко
Об этом он заявил в программе "Итоги" на Еспресо.TV.
"У Зеленского "елки", он хочет что-то электорату подарить. Он играет на отражении кампании 2019 года. У него главный антагонист и оппонент Петр Порошенко. Если бы президент Украины (мы не о фамилиях, а о статусе) действительно хотел бы посадить своего оппонента, он бы давно это сделал", – сказал Приходько.
По его мнению, Зеленский хайпует и все делает неправильным
"Хотели бы принесли бы во время заседания парламента. Он бы все равно сказал: "Вот видите, Порошенко плохой, я его посадил". И красиво перед своим электоратом выглядел. А так все сделано на скорую руку под Новый год. Это Зеленскому где-то выгодно, но у Петра Алексеевича международные встречи. Приедет и праздники закончатся, и все это как-то стихнет, и речь будет провозглашена в ключе: "Я пытался, а Порошенко удрал". Это будет чистая игра на свой электорат со стороны Зеленского", - подытожил эксперт.
- Напомним, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук подозревается в сговоре с украинскими чиновниками для срыва контракта о поставках угля из Южной Африки в начале российской агрессии. Также следствие считает, что Медведчук участвовал в организации схемы контрабанды угля из ОРДЛО, в результате которой пророссийские террористы получили более 200 млн. грн.
- СБУ вручила подозрение по этому делу эксминистру энергетики Демчишину. По версии СБУ, он заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями ОРДЛО по поставке угля на общую сумму более 3 млрд. грн. В результате противоправных действий министра в распоряжение террористов поступило более 200 млн. грн.
- Государственное бюро расследований заявило , что Порошенко сообщили о подозрении по этому делу. Его обвиняют в госизмене и содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
- Порошенко находится за границей и планирует вернуться в Украину в первой половине января.
- В Офисе генпрокурора в комментарии сообщили , что согласовали арест Порошенко с возможностью внесения залога в 1 млрд грн. В Печерском суде Киева заявили, что разрешили задержать пятого президента с целью доставки в суд. Впоследствии в суде добавили, что не получили ходатайства относительно меры пресечения.
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