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Эксперт по праву: В Украине до сих пор нет законов о флаге и гербе

23 августа, 2023 среда
12:20
Общество

В Украине до сих пор нет закона о государственном флаге и закона о государственном гербе - действуют постановления парламента, но это исключительно временные акты

Об этом при включении в эфир Эспрессо заявил эксперт по конституционному праву Андрей Магера.

"По сравнению с флагом и гербом, у нас есть закон о государственном гимне Украины в 2003 году. Он утвержден парламентом еще во времена президентства Кучмы. Это первые строчки песни, которую написал Вербицкий. Она считается официальным государственным гимном и в этом законе определены условия его использования. Закон достаточно куцый, но он есть. Этот вопрос по состоянию на данный момент, как по мне, закрыт. А вот закона о государственном флаге и закона о государственном гербе, как и не было, так и нет", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что до сих пор действуют постановления парламента, но это исключительно временные акты, действующие до тех пор, пока закон не будет.

"Никаких проблем относительно флага нет, но почему-то законопроект о флаге упрямо в Верховную Раду не вносится. Я думаю, что это должен сделать президент как глава государства и гарант соблюдения Конституции. Я думаю, что такую бы позицию президента поддержало бы большинство народных депутатов. Надо обязательно урегулировать порядок использования государственного флага, чтобы мы не искали по разным законодательным актам, как в разных местах используется. Это должно быть в одном единственном законодательном акте", - подытожил Магера.

  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский поздравили украинцев с Днем Государственного Флага.
  • В День Государственного Флага Украины 23 августа президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия флага , подписанного военными ВСУ
Украина
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