Эксперт по праву: В Украине до сих пор нет законов о флаге и гербе

Об этом при включении в эфир Эспрессо заявил эксперт по конституционному праву Андрей Магера.

"По сравнению с флагом и гербом, у нас есть закон о государственном гимне Украины в 2003 году. Он утвержден парламентом еще во времена президентства Кучмы. Это первые строчки песни, которую написал Вербицкий. Она считается официальным государственным гимном и в этом законе определены условия его использования. Закон достаточно куцый, но он есть. Этот вопрос по состоянию на данный момент, как по мне, закрыт. А вот закона о государственном флаге и закона о государственном гербе, как и не было, так и нет", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что до сих пор действуют постановления парламента, но это исключительно временные акты, действующие до тех пор, пока закон не будет.

"Никаких проблем относительно флага нет, но почему-то законопроект о флаге упрямо в Верховную Раду не вносится. Я думаю, что это должен сделать президент как глава государства и гарант соблюдения Конституции. Я думаю, что такую бы позицию президента поддержало бы большинство народных депутатов. Надо обязательно урегулировать порядок использования государственного флага, чтобы мы не искали по разным законодательным актам, как в разных местах используется. Это должно быть в одном единственном законодательном акте", - подытожил Магера.