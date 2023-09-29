Эксперт по безопасности: идеология "русского мира" выветрится после прихода ВСУ на оккупированные территории

Так считает эксперт по внешней и политике безопасности «Центра оборонных стратегий» Александр Хара.

"Когда ВСУ вернут оккупированные территории, омбированные люди останутся. Но когда будет понятно, что есть мощная власть, возможность проживать с социальным обеспечением и прочее, тогда выветрится вся эта идеология "русского мира", а ее пропагандисты и предводители будут уничтожены или убегут", – рассказал Александр Хара в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, ситуация в Донецке, Луганске и Крыму несколько иная, чем на оккупированных территориях юга Украины.

"В Донецке, Луганске и Крыму уже есть целое поколение с промытыми мозгами, которое ненавидит нас и не понимает, что происходит на самом деле. Но с нынешними захваченными территориями юга Украины, ситуация другая. Я надеюсь, что большая часть, кто мог, все же таки выехали оттуда и угроза призыва их не коснется", - отметил эксперт по вопросам внешней политики и безопасности «Центра оборонных стратегий».

С другой стороны, Донетчина и Луганщина опустошены, говорит Хара.

"Производства были уничтожены. Наших сограждан на оккупированных территориях использовали как пушечное мясо. Убийство окупантов будет фактически частью решения той проблемы. Жаль, что так происходит, но они не жалеют местных, как и своих военных", - подчеркнул эксперт.