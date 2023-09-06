Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Эксперт по авиации рассказал, как украинский "Нептун" стал сухопутной ракетой
Эксклюзив

Эксперт по авиации рассказал, как украинский "Нептун" стал сухопутной ракетой

6 сентября, 2023 среда
15:36
Война с Россией

Эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко считает, что крылатая ракета "Нептун" приобрела новую систему наведения

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Один из представителей Минобороны Украины неофициально подтвердил, что именно украинской крылатой ракетой, переработанной из комплекса "Нептун", был поражен российской ЗРК С-400 "Триумф" у мыса Тарханкут 23 августа. Он привел некоторые неофициальные данные: дальность ракеты "Нептун" повысить со 300 км до 400 км. Вес боевой части в значительной степени повысили со 150 до 350 кг", - пояснил Романенко.

По словам эксперта по авиации, крылатая ракета "Нептун" стала компактнее.

"Коренным образом была изменена система наведения. Пусковая установка не изменилась. Было объявлено, что она осталась контейнерной. Поскольку будет изменена система управления ракетой, то не нужен будет радар управления. То есть сама система станет более компактной. Достаточно будет перебрасывать саму установку и ракета сможет выполнять автономный программируемый полет. Программирование будет осуществляться на земле. Более подробная информация будет представлена нашим Минобороны после нескольких удачных пусков", - заметил Романенко.

  • Напомним, во временно оккупированном Крыму в среду, 23 августа, раздались взрывы. Прилет был по военному объекту на мысе Тарханкут, уничтожившем российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".
  • Украинскими ракетами из комплекса "Нептун" также был потрясен 13 апреля Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва". Вечером 14 апреля стало известно, что крейсер утонул . 16 апреля в Пентагоне подтвердили, что ракеты "Нептун" поразили российский военный корабль "Москва" перед тем, как он затонул.
Новости
Крым
оружие
военные силы Украины
Военные новости
ракетний удар
Читайте также:
5 сентября, 2023 вторник
Стало известно, сколько получил российский пилот, сбежавший в Украину на Ми-8
Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ
Автор
4 сентября, 2023 понедельник
Конец эпохи одних олигархов, начало эпохи других
Віталій Буяльський
6 сентября, 2023 среда
В "Динамо" выбрали нового капитана, - СМИ
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.25
    Покупка 37.25
    Продажа 37.97
  • EUR
    Покупка 40.19
    Продажа 41.13
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
6 сентября
16:04
Обновлено
Умер украинский ученый Игорь Козловский, переживший плен "ДНР"
15:52
В Сумской и Харьковской области на минах взорвались автомобили: ранены 5 человек
15:42
Министр обороны Румынии подтвердил обломки российского дрона на территории страны
15:25
В Китае чиновникам запретили использовать айфоны для работы
15:23
Присвоили 1,4 млн грн зарплаты во время оккупации: двум экс-чиновницам Херсонского горсовета объявили подозрение
15:21
Деньги
С начала года государство компенсировало 126 млн грн предпринимателям, взявшим на работу переселенцев
15:00
Зеленский вручил погоны генералов украинским правоохранителям и военным
14:59
"Отдельная боль - это то, что вы сомневаетесь, с кем Папа": Франциск встретился с епископами синода УГКЦ
14:41
Игорь Коломойский
Рассмотрение апелляции на меру пресечения Коломойскому отложили до 25 сентября
14:34
В Украине будет отменен мораторий на налоговые проверки. Подробности
14:31
Эксклюзив
Основные минные заграждения уже преодолены: боец ВСУ о ситуации на юге
14:30
Обновлено
Премьер-министр Дании почтила память погибших от рук оккупантов в Буче
14:25
Кабмин запустил единую электронную систему учета дошкольников и школьников
14:20
OPINION
Критика "не ко времени". Почему нужно контролировать работу министра обороны (и Резникова, и преемника)
14:12
Обновлено
Госсекретарь США Блинкен в Киеве почтил павших воинов и отметил прогресс в контрнаступлении
14:09
Обновлено
ВРУ поддержала назначение Кириленко на должность главы АМКУ
14:03
Чехия Украина
Чехия готова помочь Украине с проведением выборов в 2024 году
13:54
США согласовали продажу Польши 96 вертолетов Apache
13:46
На российской Камчатке отказались от эксплуатации западных самолетов из-за нехватки запчастей
13:37
В ГУР заявили, что не уверены на 100% в гибели Пригожина
13:32
В Киевской области фура с животными перекинулась на легковушку: погиб один из водителей
13:28
В ЕС подписали первые 8 соглашений о совместных закупках снарядов для Украины
13:26
полиомиелит
Заключение или штраф: в Пакистане ужесточена ответственность для родителей, отказывающихся вакцинировать детей
13:21
Обновлено
Парламент согласовал за назначение Рустема Умерова новым министром обороны
13:11
ГУР об обмене военнопленных: Многих украинцев РФ отказывается отдавать без каких-либо объяснений
13:06
Россияне ужесточили проверки на временно оккупированных территориях: обыскивают студентов в учебных заведениях
13:05
В Украине объявили конкурс на соискание премии им. Екатерины Белокур
13:05
Обновлено
Нардеп сообщил, что три заместителя Резникова подали в отставку. Дейнега опроверг
12:52
ЕС готов удвоить производство артиллерийских снарядов для помощи Украине
12:50
Российские школьные учебники
Оккупанты ввезли более 750 тыс. пропагандистских книг на Луганщину
12:42
Эксклюзив
В Комитете избирателей Украины считают, что ночная ракетная атака РФ связана с визитом Блинкена
12:31
СБУ задержала 4 должностных лица таможенных органов, их подозревают в коррупционных схемах
12:16
Обновлено
Обесточение в Одесской, Николаевской и еще 6 областях: ситуация в энергосистеме по состоянию на 6 сентября
12:08
В Киеве взяли под стражу мужчину, который на протяжении 6 лет насиловал собственную дочь
12:02
Ученые: мир пережил самое жаркое лето за время наблюдений
11:49
РФ атаковала Запорожье: ранены по меньшей мере 2 человека, разрушен объект гражданской инфраструктуры
11:46
В Украине арестовали имущество российского олигарха Андрея Комарова почти на 3 млн грн
11:46
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 30 августа – 5 сентября: 3 месяца контрнаступления. Итоги
11:35
акула
В Тихом океане акулы атаковали катамаран с россиянами
11:30
РФ вывела в Черное море ракетоноситель с 8 "калибрами"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV