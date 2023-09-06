Эксперт по авиации рассказал, как украинский "Нептун" стал сухопутной ракетой

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Один из представителей Минобороны Украины неофициально подтвердил, что именно украинской крылатой ракетой, переработанной из комплекса "Нептун", был поражен российской ЗРК С-400 "Триумф" у мыса Тарханкут 23 августа. Он привел некоторые неофициальные данные: дальность ракеты "Нептун" повысить со 300 км до 400 км. Вес боевой части в значительной степени повысили со 150 до 350 кг", - пояснил Романенко.

По словам эксперта по авиации, крылатая ракета "Нептун" стала компактнее.

"Коренным образом была изменена система наведения. Пусковая установка не изменилась. Было объявлено, что она осталась контейнерной. Поскольку будет изменена система управления ракетой, то не нужен будет радар управления. То есть сама система станет более компактной. Достаточно будет перебрасывать саму установку и ракета сможет выполнять автономный программируемый полет. Программирование будет осуществляться на земле. Более подробная информация будет представлена нашим Минобороны после нескольких удачных пусков", - заметил Романенко.