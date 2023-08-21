Эксперт по авиации рассказал, что в авиаотрасли РФ обостряется проблемная ситуация

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Проблема в авиационной отрасли России уже в течение полутора лет приобретает активную ситуацию. Например, мы видим, что с сентября Россию отключают от системы SITA (международный коммуникационный канал для обмена данными между разными авиационными участниками рынка – ред.), который функционирует для создания определенного хаба в отношении багажа, пассажиров и др. Также некоторые авиакомпании отказываются от выполнения рейсов, потому что самолеты в эксплуатации РФ давно уже не проходили ремонт", - отметил эксперт по авиации.

Анатолий Храпчинский добавил, что компании Airbus и Boeing еще в начале полномасштабного вторжения отказали РФ в потенциальной эксплуатации и помощи с ремонтом.

"Кроме того, у россиян есть еще несколько проблем, а одна из них – двойная регистрация их самолетов. До 24 февраля 2022 года большинство российских авиакомпаний регистрировались за границей в оффшорных зонах, потому что это было для них дешевле. боясь санкций, и получили двойную регистрацию, что запрещено авиационным законодательством. То есть самолет с двойной регистрацией может вполне легко быть арестован в любом аэропорту. Поэтому на самом деле мы только сейчас видим действие санкций, которые полтора года назад начали включаться против России", - подытожил Храпчинский .