Эксперт по авиации рассказал, что в авиаотрасли РФ обостряется проблемная ситуация
Анатолий Храпчинский, эксперт по авиации, отметил, что с начала введения санкций против России прошло полтора года, как она начала ощущать определенные последствия, в частности, в авиации
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Проблема в авиационной отрасли России уже в течение полутора лет приобретает активную ситуацию. Например, мы видим, что с сентября Россию отключают от системы SITA (международный коммуникационный канал для обмена данными между разными авиационными участниками рынка – ред.), который функционирует для создания определенного хаба в отношении багажа, пассажиров и др. Также некоторые авиакомпании отказываются от выполнения рейсов, потому что самолеты в эксплуатации РФ давно уже не проходили ремонт", - отметил эксперт по авиации.
Анатолий Храпчинский добавил, что компании Airbus и Boeing еще в начале полномасштабного вторжения отказали РФ в потенциальной эксплуатации и помощи с ремонтом.
"Кроме того, у россиян есть еще несколько проблем, а одна из них – двойная регистрация их самолетов. До 24 февраля 2022 года большинство российских авиакомпаний регистрировались за границей в оффшорных зонах, потому что это было для них дешевле. боясь санкций, и получили двойную регистрацию, что запрещено авиационным законодательством. То есть самолет с двойной регистрацией может вполне легко быть арестован в любом аэропорту. Поэтому на самом деле мы только сейчас видим действие санкций, которые полтора года назад начали включаться против России", - подытожил Храпчинский .
- Напомним, что против авиаотрасли в России в 2022 году введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не лишает влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.
- 14 сентября ICAO поставила России "красный флажок", указывающий на серьезные проблемы в области безопасности полетов гражданской авиации.
- 1 октября Россию не переизбрали членом управляющего совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, а 4 октября ее окончательно выбросили из руководящих органов этой наиболее авторитетной структуры в отрасли.
- С конца 2022 года в России участились инциденты с пассажирскими самолетами. Санкции привели к их многочисленным поломкам и авариям.
- Осенью 2023 года Россию отключат от швейцарской системы SITA, которая занимает около 90% рынка гражданской авиации и используется для обмена информацией, в том числе между авиакомпаниями и аэропортами.
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