Эксперт объяснил, почему в Украине дорожает горючее в то время, когда в Европе цена на него падает
Из-за ограниченного спроса на горючее в Европе и задержек поставок, возникающих на границе, в Украине выросла цена на топливо
Об этом в комментарии Еспресо заявил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.
"В мире цена на горючее падает, а у нас растет. У нас есть определенная турбулентность на рынке, поскольку постоянно возникают какие-то новые обстоятельства, – говорит Сергей Куюн. – Трейдеры тоже люди. Когда они видят, что кто-то не доставил горючее вовремя, начинают нагонять ажиотаж и закупочная цена начинает расти. Поэтому могут быть колебания цен, но они будут локальными".
На ситуацию на рынке горючего влияет и то, что не все АЗС имеют генераторы. Так что вся нагрузка идет на те заправки, которые работают даже при отключениях электроэнергии.
"Я надеюсь, что через неделю-другую мы сможем увидеть снижение цены, потому что в мире котировки низкие. Но нельзя сказать, что в ЕС все в порядке с ресурсами, – говорит Сергей Куюн. – Через три дня в Европе будет эмбарго на российскую нефть, в феврале - на российские нефтепродукты. Соответственно, европейцы нервничают и делают запасы горючего. Поэтому нельзя сказать, что на европейском рынке есть профицит горючего. Наши трейдеры буквально выгрызают эти партии. И опять же, там цены падают, а у нас растут," - если тебе нужно сразу, это всегда будет стоить дороже. Этот ажиотаж чувствуют и логисты, и судовладельцы, и владельцы бензовозов. Соответственно, для них это заработок, поэтому все пошло вверх. А наши трейдеры не могут сказать: вы знаете, я подожду еще две недели, когда цена снизится. Нам горючее нужно уже".
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