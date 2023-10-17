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Эксперт объяснил, почему ЦАХАЛ затягивает начало наземной операции в Газе

17 октября, 2023 вторник
21:18
Война в Израиле

Военный эксперт Давид Шарп назвал визит Джо Байдена в Израиль одной из наиболее вероятных причин затягивания наземной операции в секторе Газа

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Я могу заверить, что решение о проведении наземной операции в секторе Газы давно принято. Соответствующие оперативные приказы были отданы. Сейчас остается открытым только вопрос времени. Действительно, фактор погодных условий был, однако это не причина, по которой операция была отложена. К тому же Израиль ведет борьбу с соблюдением всех международных норм и правил. Поэтому сейчас важным вопросом остается эвакуация гражданского населения Сектора Газа из зоны боевых действий", - пояснил Шарп.

Эксперт назвал несколько возможных причин затягивания операции в секторе Газы.

"Сейчас у нас есть время для того, чтобы призванные резервисты ЦАХАЛа могли тренироваться и подготовиться к наземной операции в Газе. Поскольку из-за объявленной мобилизации в отдельных местах творится хаос. Это происходит еще и потому, что к террористам ХАМАСа попали определенные военные документы, поэтому следует некоторые вещи реорганизовать и лучше подготовиться к операции. Есть еще одна причина, почему операцию так долго откладывают. В частности, ходят слухи, что из-за визита Джо Байдена в Израиль 18 октября, наземная операция в секторе Газы пока откладывается", - добавил он.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газы. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газы в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газы.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

В то же время после почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газа, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил, что это только начало.

Утром воскресенья, 15 октября, проиранская шиитская группировка из Ливана Хезболла нанесла ракетный удар по базе ЦАХАЛа Аль-Рахеб на израильско-ливанской границе.

В Израиле впервые за всю историю эвакуировали целый город. Заммэра города Эллад Калими сообщила, что почти две трети населения уже покинули город, а еще несколько тысяч сделают это в ближайшее время.

17 октября местные СМИ сообщили, что конвои с гуманитарной помощью двигаются из Египта к границе с Газой.

Энтони Блинкен информировал, что президент США Джо Байден посетит Израиль и Иорданию в среду, 18 октября. В то время Байден заявил, что Израиль должен уничтожить террористическую группировку ХАМАС, однако нужно сохранить палестинское государство и власть.

Израиль
Джо Байден
терроризм
США
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