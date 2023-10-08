Эксперт объяснил, как Трамп использует вопросы поддержки Украины против администрации Байдена

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Мы должны понимать, что для Трампа вопрос Украины краеугольный, но не стратегически ключевой. Поскольку Трамп и его поклонники играют сугубо на американских темах среде электората США. Поэтому Украина для них является очень удачным фоном на фоне которого они усугубляют внутреннюю проблематику. Вся их риторика по остановке помощи Украины используется для того, чтобы увеличить давление на администрацию Байдена по внутренним вопросам и проблемам. Они говорят, что на Украину США выделяют миллиарды долларов, а между тем у них на границе с Мексикой нет стены", - пояснил Жовтенко.

Эксперт считает, что вопрос о помощи Украины Трамп и его сторонники используют исключительно против администрации Байдена.

"Для трампистов Украина остается очень удобным фоном для усиления неэффективности администрации президента Байдена. Они считают, что помощь Украине никак не влияет на благосостояние самих американцев. Поэтому важно понимать, что вся риторика Трампа и его сторонников не так направлена против Украины или России, как против Байдена", - добавил он.