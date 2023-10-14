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Эксперт-международник назвал причины, почему Египет не предоставил коридор для выхода гражданского населения из Газы

14 октября, 2023 суббота
15:23
Мир сектор Газа

Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, отметил, что на севере Синайского полуострова сложная ситуация с безопасностью, там действует ИГИЛ, поэтому Египет до конца не контролирует эти территории

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"По моему мнению, есть несколько причин, почему Египет не предоставил масштабный коридор для выхода гражданского населения из Газы. Первое – очень сложная ситуация с безопасностью на севере Синая, там действует ИГИЛ. Соответственно, Египет до конца не контролирует эти территории. А с появлением там палестинских беженцев ситуация еще серьезнее ухудшится. Кроме этого, очевидно, речь идет о том, что Египет не готов принять такое большое количество беженцев, потому что нет ресурсов для этого", - пояснил директор Центра ближневосточных исследований.

Игорь Семиволос назвал третью причину, которая заключается в том, что палестинцы в очередной раз оказываются вне своей страны, вне своей земли, и это не очень популярное мнение в том же Египте.

Война в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрел ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Днем 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, дома командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газы в блокаду.

Впоследствии армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газы.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

В то же время после почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газы, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил , что это только начало.

Утром субботы, 14 октября, израильские военные нанесли удар по группировке "Хезболла" на юге Ливана. По словам ЦАХАЛа, они поразили цель "Хезболлы" после того, как был обстрелян один из БПЛА. Кроме того, ЦАХАЛ заявил , что ликвидировал руководителя военно-воздушных сил ХАМАС.

Более 423 тысяч местных жителей Газы покинули свои дома еще до того, как Израиль приказал эвакуироваться с севера Газы в южную часть в течение 24 часов.

Израиль
Палестина
Египет
Ближний восток.
беженцы
Война в Израиле
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