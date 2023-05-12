Об этом рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в эфире Еспресо.

"Я могу нарисовать несколько плохих сценариев. Побеждает Киличдароглу - Россия начинает дестабилизацию. Например, серия терактов, отказ части аппарата, которая верна Эрдогану, выполнять приказы или саботаж. Митинги - Эрдоган способен мобилизовать свой электорат на сопротивление. Внутриполитическая дестабилизация войны", - сказал он.

Эксперт добавил, что сейчас в Турции очень сильный разрыв по линиям разных идентичностей - страна сейчас перегрета.

"Именно поэтому Киличдароглу говорит об инклюзивности - что все они турки, независимо от того, за кого голосуют. Это очень похоже на приход Байдена после Трампа - структурные элементы похожи. Есть такой сценарий. Еще есть другой - окружение Эрдогана уже говорило о том, что победа оппозиции будет равна государственному перевороту. Они не признают выборов, объявят, что это антимусульманский мятеж, мобилизуют своих сторонников. Оставаясь при фактической власти и имея контроль над силовыми структурами", - подытожил Данилов.