Эксперт-международник Данилов: существует несколько плохих сценариев, если Эрдоган проигрывает выборы – дестабилизация Россией, элементы гражданской войны
Если действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не переизберется на новый срок – в стране может произойти дестабилизация ситуации
Об этом рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов в эфире Еспресо.
"Я могу нарисовать несколько плохих сценариев. Побеждает Киличдароглу - Россия начинает дестабилизацию. Например, серия терактов, отказ части аппарата, которая верна Эрдогану, выполнять приказы или саботаж. Митинги - Эрдоган способен мобилизовать свой электорат на сопротивление. Внутриполитическая дестабилизация войны", - сказал он.
Эксперт добавил, что сейчас в Турции очень сильный разрыв по линиям разных идентичностей - страна сейчас перегрета.
"Именно поэтому Киличдароглу говорит об инклюзивности - что все они турки, независимо от того, за кого голосуют. Это очень похоже на приход Байдена после Трампа - структурные элементы похожи. Есть такой сценарий. Еще есть другой - окружение Эрдогана уже говорило о том, что победа оппозиции будет равна государственному перевороту. Они не признают выборов, объявят, что это антимусульманский мятеж, мобилизуют своих сторонников. Оставаясь при фактической власти и имея контроль над силовыми структурами", - подытожил Данилов.
- По данным последнего опроса, нынешний турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган отстает от своего главного соперника Кемаля Киличдароглу более чем на пять процентных пунктов накануне президентских выборов, которые состоятся в воскресенье. Согласно опросу, Эрдогана поддерживают 43,7%, а Киличдароглу – 49,3%. Такая ситуация означает, что победителя определит второй тур, который должен состояться 28 мая.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.33
Покупка 37.33Продажа 37.88
-
EUR
Покупка 40.68Продажа 41.63
- Актуальное
- Важное