Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Эспрессо.

"Потеря россиянами Ровнополя поля означает, что в дальнейшем из этого плацдарма могут развиваться успешные действия, в частности на южном направлении. Это в тактическом плане очень важный населенный пункт. Мы можем теперь развивать успехи в направлении Ремивки, Приютного. Актуальным остается направление Старомлиновки. Создание напряжения для противника. на всей протяженности Времеевского выступления не позволяет перебрасывать резервы и адекватно реагировать, что может привести к падению обороны на этом направлении. Также россияне могут быть вынуждены перетаскивать резервы из других направлений, которые могут быть для него менее угрожающими", - считает он.

Контрнаступление ВСУ на юге: хронология