Эксперт Defense Express Рябых объяснил важность освобождения Ровнополя для контрнаступления
Село Ровнополь Донецкой области, которое освободили Вооруженные силы Украины, очень важный населенный пункт в тактическом плане для дальнейшего наступления
Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Эспрессо.
"Потеря россиянами Ровнополя поля означает, что в дальнейшем из этого плацдарма могут развиваться успешные действия, в частности на южном направлении. Это в тактическом плане очень важный населенный пункт. Мы можем теперь развивать успехи в направлении Ремивки, Приютного. Актуальным остается направление Старомлиновки. Создание напряжения для противника. на всей протяженности Времеевского выступления не позволяет перебрасывать резервы и адекватно реагировать, что может привести к падению обороны на этом направлении. Также россияне могут быть вынуждены перетаскивать резервы из других направлений, которые могут быть для него менее угрожающими", - считает он.
Контрнаступление ВСУ на юге: хронология
- 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что ВСУ уволили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.
- 19 июня в Министерстве обороны Украины официально подтвердили увольнение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на таврическом направлении продвинулись до 7 км.
- 24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.
- 26 июня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ деоккупировали село Ровнополь Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.
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