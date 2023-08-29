Эксперт Defense Express назвал главную причину возможной дополнительной мобилизации в России
Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что главной причиной разговоров о дополнительной мобилизации в России являются большие потери российской армии во время наступательных действий ВСУ на Юге
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Освобождение Работиного означает, что ВСУ прошли важную точку для дальнейшего продвижения. Очевидно, что у нас еще не все резервы были привлечены для наступательных действий. Такой вывод можно сделать из открытых источников, ведь мы еще не увидели на поле боя британские танки Challenger и польские бронетранспортеры Rosomak. И это лишь часть техники. В свою очередь на Запорожском фронте у россиян начались свои проблемы со свободными резервами", - пояснил Киричевский.
Эксперт подчеркнул, что у российской армии на Запорожском направлении начались серьезные проблемы с резервами
"ВСУ, несмотря на все сложности, могут продолжать продвижение на Запорожском направлении в том же темпе. Даже с более оптимистичными прогнозами, чем несколько недель назад. Ситуация может развиваться по разным сценариям. Украинская армия может атаковать оккупантов в Токмаке, или обойти его и продолжить продвижение на Мелитополь. А вот у россиян уже начались проблемы с наличием живой силы на этом направлении, поэтому сейчас больше всего возник вопрос о том, будут ли россияне проводить дополнительную мобилизацию, поскольку они очень не экономно вели боевые действия, в частности в артиллерии и живой силе, что ставит их в сложное стратегическое положение в их оборонной операции на Юге", – добавил он.
Что известно о наступлении ВСУ в направлении Запорожской области
21 августа в Минобороны сообщали, что ВСУ имели успех вблизи Роботиного и южнее Малой Токмачки Запорожской области.
22 августа в Генштабе ВСУ заявили , что украинские военные имеют успех в направлении Работиного Запорожской области, там они закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время бойцы русской армии перемещают свои войска и используют резервы.
Во вторник, 22 августа, украинские защитники в составе 47-й отдельной механизированной бригады вошли в село Роботино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей. Военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык сообщал , что украинская армия зашла в Работино, однако в окрестностях еще находятся российские подразделения.
В среду, 23 августа, бойцы 47-й ОМБр подняли украинский флаг с подписью Залужного в селе Работино на Мелитопольском направлении.
Позже сообщалось, что ВСУ 25 августа продолжили контрнаступательные операции у вблизи Работиного на западе Запорожской области и продвинулись вперед, поскольку российские "военкоры" выразили обеспокоенность отсутствием подкреплений и ротации в этом районе.
Впоследствии в Институте изучения войны отметили , что Силы обороны добились дальнейших тактически значимых успехов в западной части Запорожской области, и, вероятно, продвигаются через сложную серию оборонных позиций российских оккупантов.
27 августа представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил , что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от населенного пункта Роботино в Запорожской области до села Новопрокоповка. На юге оккупанты понесут потери, поэтому вынуждены перебрасывать войска с других участков фронта.
В понедельник, 28 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные официально освободили село Работино Запорожской области . Также за прошлую неделю Силы обороны деоккупировали 1 кв. км на Бахмутском направлении
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