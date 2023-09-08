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Главная Война с Россией Эксперт Defence Express рассказал, что именно Путин может просить у Ким Чен Ына во время встречи во Владивостоке
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Эксперт Defence Express рассказал, что именно Путин может просить у Ким Чен Ына во время встречи во Владивостоке

8 сентября, 2023 пятница
17:20
Война с Россией

Олег Катков, военный эксперт, главный редактор Defence Express, считает, что кроме предоставления снарядов и артсистем КНДР также может являться хабом для передачи в РФ китайского вооружения

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Во-первых, ранее уже была зафиксирована передача КНДР снарядов для ЧВК Вагнера. И это было замечено разведкой США. Второе – КНДР имеет артиллерийскую армию, то есть там огромное количество разнообразных артиллерийских систем по калибрам, которые совпадают с советскими. Мало того, у КНДР большое количество боеприпасов, которые рассчитаны на десятки тысяч артиллерийских систем", - отметил военный эксперт.

Олег Катков отметил, что РФ могут понадобиться не только боеприпасы, но и сами артиллерийские системы, которые изнашиваются. То есть чем больше выстрелов они произведут, тем сильнее исчерпывают свой ресурс. Потому КНДР может пойти и на помощь в замене стволов.

"На мой взгляд, достаточно угрожающе рассматривать КНДР как самостоятельный источник поставок вооружения для РФ. Потому что КНДР вполне может быть хабом, чтобы передавать через себя китайское вооружение, которое также может быть адаптировано к потребностям РФ. Китайский оборонно-промышленный комплекс может производить вооружение в том количестве, даже с той маркировкой, которую захочет Российская Федерация. И еще один аспект: РФ может рассчитаться с КНДР чем угодно за такие услуги или товары. Могут быть расчеты технологиями, топливом и прочее", - пояснил Катков.

Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются".

В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.

18 августа стало известно, что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.

4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.

Россия
Китай
КНДР
оружие
Владимир Путин
Ким Чен Ын
Вагнергейт
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