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Экспериментальный препарат замедляет болезнь Альцгеймера, но имеет ряд побочных эффектов, - The Guardian

30 ноября, 2022 среда
11:47
Наука

Клинические испытания Lecanemab подтвердили, что он замедляет болезнь Альцгеймера на ранних стадиях

Об этом сообщает The Guardian .

Препарат является терапией антителами, которая удаляет сгустки белка под названием бета-амилоид, накапливающиеся в мозге. Известно, что у пациентов с наследственными формами болезни эти сгустки, вероятно, "прокладывают путь к каскаду изменений, неуклонно разрушающих клетки мозга".

Разработчиками Lecanemab являются компания Biogen в США и Eisai в Японии. В сентябре объявили лучшие результаты клинических испытаний с участием почти 1800 пациентов, но исследователи ждали полных данных, опубликованных 29 ноября. Издание отмечает, что испытание препарата дает надежды на то, что миллионы людей по всему миру можно вылечить от болезни Альцгеймера.

Исследования показали, что препарат снижает общее понижение умственных навыков пациентов на 27% в течение 18 месяцев.

"Хотя клинические преимущества кажутся несколько ограниченными, можно ожидать, что со временем они станут очевиднее", - прокомментировал результаты исследования директор Института исследования деменции Великобритании в Университетском колледже Лондона Барт Де Стропер

Стоимость лекарства для одного пациента в год составит от 10 до 30 тысяч фунтов стерлингов.

В то же время, по данным CNN , препарат имеет ряд серьезных побочных эффектов, среди них отек мозга и кровоизлияние в мозг. Около 6,9% участников группы, которой давали лекарства, а не плацебо, прекратили из-за них участие в исследованиях.

  • Звезда фильмов Marvel Крис Гемсворт решил приостановить актерскую карьеру, потому что у него во время обследования были обнаружены две копии гена APOE4, которые связывают с повышенным риском болезни Альцгеймера.

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