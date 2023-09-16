Эксперимент на Марсе доказал, что из его атмосферы можно получить кислород, - NASA

Об этом сообщает Science Alert.

Марсоход MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) провел эксперимент по использованию ресурсов марсианского кислорода, а именно расщеплял молекулы марсианского воздуха, чтобы создать небольшую, но стабильную подачу кислорода.

"Удивительная производительность MOXIE показывает, что кислород из атмосферы Марса получить возможно – кислород, который мог бы помочь поставлять будущим астронавтам пригодный для дыхания воздух или ракетное топливо", – говорит заместитель администратора NASA Пэм Мелрой.

Он утверждает, что разработка технологий, позволяющих использовать ресурсы Луны и Марса имеет решающее значение для создания долгосрочного присутствия на спутнике или планете.

Атмосферу Марса аппарат расщепляет с помощью электролиза, то есть использует ток для электрохимического расщепления углекислого газа на атомы. MOXIE втягивает марсианский воздух через очищающий фильтр, а затем сжимает его, нагревает и направляет через плотный окислительный электролизер, который уже расщепляет углекислый газ на оксид углерода и ионы кислорода.

Выделяется угарный газ, но атомы кислорода рекомбинируются в чистый O 2 (кислород), который необходим людям, чтобы выжить. За час работы MOXIE производит до 10 г кислорода, которого хватит примерно на 20 минут дыхания одного астронавта.

MOXIE, разработанный учеными Массачусетского технологического института, приземлился на Марс в феврале 2021 года. С Земли ему присылали команды, чтобы проверить, как он работает при разных марсианских условиях.

С тех пор MOXIE произвел в общей сложности 122 г кислорода, которого, по словам NASA, достаточно, чтобы маленькая собака дышала в течение 10 часов или человек в течение 4 часов.

Справка

MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) – это эксперимент по созданию технологии, которая будет производить кислород на Марсе.

Инструмент работает, закачивая марсианский воздух в резервуар, затем с помощью электрохимического процесса вырывает атом кислорода из каждой молекулы углекислого газа.

В течение 2021 года MOXIE семь раз проводил одночасовые эксперименты, даже во время суровой марсианской зимы.