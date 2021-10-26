Эксперимент Минздрава по массовой вакцинации: в Моршине нет госпитализированных с COVID-19, - мэр

Об этом сообщил городской голова Моршина Руслан Ильницкий, передает Укринформ .

"По состоянию на сегодняшний день в Моршине всего 22 человека имеют COVID-19 (это не новые случаи, которые выявляют за сутки, а суммарное количество по состоянию на 26 октября – ред.), из них 8 вакцинированных, но ни один человек не находится в больнице. Если летом у нас не было ни одного больного человека, так с появлением Delta-штамма имеем такую тенденцию. Но за весь этот период ни один больной не был госпитализирован. Болеют в легкой и средней форме, поэтому лечатся дома на самоизоляции", - сообщил он.

Ильницкий отметил, что ожидания от массовой вакцинации у них были несколько больше: надеялись, что люди вообще не будут болеть. Но, по его словам, во время предыдущей волны находившейся в марте коронавируса в Моршине госпитализированных в тяжелых состояниях было очень много, случались и летальные случаи.

"Эксперимент удался по разным подходам, поскольку госпитализированных нет. И если говорить об экономическом факторе, потому что это тоже была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность. По требованиям, что есть в Украине, все работники санаториев вакцинированы на 90-100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономически-пандемийного кризиса. У нас было исполнение бюджета в апреле 50%, теперь 86-87%", - отметил он.

Как известно, на 26 октября в Моршине вакцинировано первой дозой 75%, а двумя – 74% взрослого населения города.

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