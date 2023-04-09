Экспедиция со станции "Академик Вернадский" отправилась домой после 408 дней работы

Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр.

“Несмотря на большую войну и все попытки врага нас уничтожить, мы двигаемся дальше и крепко держим антарктический "фронт". За эти 408 дней ни на минуту не было остановлено ни одно из наших основных измерений и исследований, большинство из которых продолжаются уже десятилетиями и очень ценны для глобальной науки. В этом сезоне также удалось положить начало новым исследованиям в международных коллаборациях и завершить неотложные работы по модернизации станции. Сейчас мы провели плановую ротацию годичных экспедиций и продолжаем выполнять антарктическую миссию», – сказал директор НАНЦ Евгений Дикий.