Экспедиция со станции "Академик Вернадский" отправилась домой после 408 дней работы
На станции "Академик Вернадский" состоялась пересменка экспедиций: после 408 дней научно-исследовательский ледокол "Ноосфера" везет специалистов домой
Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр.
“Несмотря на большую войну и все попытки врага нас уничтожить, мы двигаемся дальше и крепко держим антарктический "фронт". За эти 408 дней ни на минуту не было остановлено ни одно из наших основных измерений и исследований, большинство из которых продолжаются уже десятилетиями и очень ценны для глобальной науки. В этом сезоне также удалось положить начало новым исследованиям в международных коллаборациях и завершить неотложные работы по модернизации станции. Сейчас мы провели плановую ротацию годичных экспедиций и продолжаем выполнять антарктическую миссию», – сказал директор НАНЦ Евгений Дикий.
- Напомним, астрономам удалось уловить необычный радиосигнал, который может свидетельствовать о наличии на другой планете магнитного поля, необходимого для жизни.
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