Эксочельщик Disney заявил, что когда компания планировала купить Twitter, многие пользователи соцсети оказались ботами.
Бывший глава Disney, при покупке Twitter, обнаружил значительное количество ботов в соцсети. Поэтому приобретение так и не произошло
Об этом информирует Daily Mail.
Бывший генеральный директор Disney Боб Айгер заявил, что значительная часть пользователей Twitter в 2016 году оказалась ботами. Это стало известно, когда компания вела переговоры о приобретении социальной сети.
"Мы очень внимательно просмотрели всех пользователей Twitter – я думаю, их называют пользователями – и на тот момент мы подсчитали с помощью Twitter, что значительная часть – не большинство – были ненастоящими", – сказал Айгер.
За шесть лет после несостоявшейся сделки эксочельщик Disney решил рассказать подробности, как раз в это время Илон Маск и Twitter ведут судебную войну из-за попытки магната отказаться от запланированной покупки соцсети за $44 млрд.
Disney в 2016 году рассматривал Twitter как потенциальную глобальную платформу для распространения своего контента.
"Мы могли бы разместить новости, спорт, развлечения и охватить мир. И, откровенно говоря, это было бы феноменальное решение с точки зрения распространения. Переговоры были почти завершены. Но это будет сопровождаться многими другими проблемами и сложностями, потому как менеджер крупного глобального бренда я не был готов взять это на себя и преодолевать обстоятельства, даже близко не похожие на то, с чем мы сталкивались раньше.
Конечно, вы должны обратить внимание на весь язык ненависти и возможность нанести столько вреда, сколько пользы. Мы занимаемся производством развлечений в Disney - не делаем ничего, кроме добра, хотя сегодня есть и другие, которые критикуют Disney за противоположное, что неправильно", - пояснил Боб Айгер.
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