Об этом сообщает "Судебный репортер".

Во время выборов 2014 года в эфире "Общественного телевидения", "Россия 24" и российского "1 канала" Царев активно критиковал события Майдана и называл новую власть нелегитимной, настаивал на необходимости предоставления русскому языку статуса государственного. Также пропагандировал идею децентрализации власти вплоть до создания Федеративной республики Новороссия, куда должны были войти, по его мнению, Донецкая, Луганская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Запорожская, Николаевская и Днепропетровская области.

Кроме видеозаписей программ с его участием, принимались во внимание их расшифровки и лингвистические экспертизы, а также показания двух бывших госохранников, сопровождавших Царева во время перевыборной кампании 2014 года.

Экс-нардеп был признан виновным по ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 109 УК Украины, то есть в публичных призывах к умышленным действиям с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, а также в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации.

Суд рассматривал дело заочно с 2016 года, поскольку Царев находился в розыске и за пределами страны. Однако в марте 2022-го, после начала войны, экс-нардеп показался в Киевской области – он прибыл вместе с российской армией, прикрываясь необходимостью доставить "гуманитарный груз".

После того, как политик обратился к мэру Кривого Рога Александру Вилкулу и предложил ему сдать город российским оккупантам, ему сообщили о еще одном подозрении в госизмене.

Кроме того, в своем телеграмм-канале он публиковал призывы к изменению границ государственной границы и поддерживал действия оккупантов.

За совершение таких преступлений в период военного положения Цареву может грозить пожизненное лишение свободы.

Экс-регионал Царев предложил сдать Кривой Рог, мэр отправил его вслед за российским кораблем.

Олегу Цареву объявили подозрение в государственной измене.

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