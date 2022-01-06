Экснардеп-"слуга" Шевченко: когда Стерненко с Порошенко и Бутусовым начнут очередной Майдан, у Зеленского будет опция обратиться к ОДКБ

Об этом он написал в Facebook.

"Когда Стерненко вместе с Порошенко и всякими там Бутусовыми и Агметовыми замутят очередной Майдан с целью госпереворота и свержения действующего президента Украины Владимира Зеленского, у последнего опция будет обратиться к ОДКБ за помощью. Как свидетельствует практика, очень эффективно", - отметил Шевченко.

Как известно, Украина не является участником ОДКБ.



Ранее бывший нардеп "Слуги народа" Евгений Шевченко прилетел в Казахстан и ожидал введения в страну российских военных.



ОДКБ - Организация договора о коллективной безопасности. Это военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.