Экснардеп-"слуга" Шевченко: когда Стерненко с Порошенко и Бутусовым начнут очередной Майдан, у Зеленского будет опция обратиться к ОДКБ
Народный депутат Евгений Шевченко заявил, что у президента Владимира Зеленского будет возможность обратиться за помощью в ОДКБ в случае протестов
Об этом он написал в Facebook.
"Когда Стерненко вместе с Порошенко и всякими там Бутусовыми и Агметовыми замутят очередной Майдан с целью госпереворота и свержения действующего президента Украины Владимира Зеленского, у последнего опция будет обратиться к ОДКБ за помощью. Как свидетельствует практика, очень эффективно", - отметил Шевченко.
Как известно, Украина не является участником ОДКБ.
Ранее бывший нардеп "Слуги народа" Евгений Шевченко прилетел в Казахстан и ожидал введения в страну российских военных.
ОДКБ - Организация договора о коллективной безопасности. Это военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.
- Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
- 4 января казахские силовики стали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.
- На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.
- В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение. Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работала мобильная связь.
- Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.
- 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения.
- Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
- В четверг, 6 января все финучреждения Казахстана временно прекратили деятельность на фоне массовых протестов. По данным полиции, утром митингующие пытались штурмовать здание ведомства.
- Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.
- В СМИ появились видео, где можно увидеть "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охвативший массовые протесты. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для помощи в подавлении протестов, в которых президент Казахстана видит "террористическую угрозу".
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