Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Мы обратили внимание, что на заседании не было работников конвоя. По нашим данным, Мыкытася вышел из СИЗО еще несколько дней назад, деньги внесли в минувшие выходные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце заседания экснардеп попросил судей разрешить ему со 2 по 7 августа уехать в Ивано-Франковскую и Львовскую область по семейным обстоятельствам.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры не возражал, но только в том случае, если это не помешает судебному разбирательству. В результате судьи протокольным определением дали разрешение Мыкытасю покинуть Киев на шесть дней.

"Следующее заседание по этому делу назначено на 4 августа. Обвиняемый обещал принять участие в заседании по видеосвязи, а 7 августа уже прибыть на заседание в помещение суда", - отмечает ГПК.

Также там подчеркнули, что пока неизвестно кто внес залог: Мыкытась лично или кто-то другой, как залогодатель.

Дело Мыкытася

2 октября 2019 НАБУ и САП сообщили о подозрении экснардепу Максиму Мыкытасю в организации завладения 81,63 млн грн Нацгвардии во время обмена квартир и машиномест для нацгвардейцев на Печерске на квартиры на Красном хуторе.

Следствие установило, что экснардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардией, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии Украины.

22 октября 2019 года Мыкытась был арестован до 14 ноября и помещен в СИЗО. Однако впоследствии за него внесли залог в 80 млн. грн.

18 октября 2022 года НАБУ и САП разоблачили бывшего нардепа на попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра.

А уже на следующий день, 19 октября, бывшему народному избраннику Максиму Мыкытасю сообщили о подозрении после предложения взятки мэру Днепра Филатову за право строительства метрополитена.

20 октября стало известно , что его арестовали на два месяца с правом внесения 260 млн грн залога.

1 ноября апелляционная палата ВАКС покинула Мыкытася под стражей, но уменьшила альтернативную залог до 100 млн грн.

А 18 января 2023 года НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт экснардепа Максима Мыкытася.

Экснардепа Максима Мыкытася, обвиняемого в предложении предоставить взятку мэру Днепра Борису Филатову, оставили под стражей до 8 сентября , а также уменьшили размер залога до 20 млн грн.