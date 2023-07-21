Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Экснардеп Мыкытась вышел из СИЗО

Экснардеп Мыкытась вышел из СИЗО

21 июля, 2023 пятница
21:52
Криминал

В Высшем антикорсуде 21 июля состоялось очередное заседание по делу экснардепа Максима Мыкытася по поводу вероятного предложения взятки мэру Днепра. Несколько дней назад он вышел из СИЗО

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

"Мы обратили внимание, что на заседании не было работников конвоя. По нашим данным, Мыкытася вышел из СИЗО еще несколько дней назад, деньги внесли в минувшие выходные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце заседания экснардеп попросил судей разрешить ему со 2 по 7 августа уехать в Ивано-Франковскую и Львовскую область по семейным обстоятельствам.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры не возражал, но только в том случае, если это не помешает судебному разбирательству. В результате судьи протокольным определением дали разрешение Мыкытасю покинуть Киев на шесть дней.

"Следующее заседание по этому делу назначено на 4 августа. Обвиняемый обещал принять участие в заседании по видеосвязи, а 7 августа уже прибыть на заседание в помещение суда", - отмечает ГПК.

Также там подчеркнули, что пока неизвестно кто внес залог: Мыкытась лично или кто-то другой, как залогодатель.

Дело Мыкытася

2 октября 2019 НАБУ и САП сообщили о подозрении экснардепу Максиму Мыкытасю в организации завладения 81,63 млн грн Нацгвардии во время обмена квартир и машиномест для нацгвардейцев на Печерске на квартиры на Красном хуторе.

Следствие установило, что экснардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардией, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии Украины.

22 октября 2019 года Мыкытась был арестован до 14 ноября и помещен в СИЗО. Однако впоследствии за него внесли залог в 80 млн. грн.

18 октября 2022 года НАБУ и САП разоблачили бывшего нардепа на попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра.

А уже на следующий день, 19 октября, бывшему народному избраннику Максиму Мыкытасю сообщили о подозрении после предложения взятки мэру Днепра Филатову за право строительства метрополитена.

20 октября стало известно , что его арестовали на два месяца с правом внесения 260 млн грн залога.

1 ноября апелляционная палата ВАКС покинула Мыкытася под стражей, но уменьшила альтернативную залог до 100 млн грн.

А 18 января 2023 года НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт экснардепа Максима Мыкытася.

Экснардепа Максима Мыкытася, обвиняемого в предложении предоставить взятку мэру Днепра Борису Филатову, оставили под стражей до 8 сентября , а также уменьшили размер залога до 20 млн грн.

Украина
Читайте также:
Карта бойових дій_1107
19 июля, 2023 среда
В ближайшее время оккупанты выйдут из Бахмута и сдадутся, - боец батальона "Свобода" Иваночко
світ, міжнародний огляд
Автор Юрий Мартынович
20 июля, 2023 четверг
Путин побоялся уехать в Африку, а Китай причастен ко вторжению РФ в Украину. Акценты мировых СМИ 20 июля
Ллойд Остін
21 июля, 2023 пятница
Остин приказал отправить силы морской пехоты и дополнительные военные корабли к водам Ближнего Востока
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.34
  • EUR
    Покупка 40.79
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
21 июля
22:45
Контрнаступление продвигается медленнее, потому что началось позже, чем ожидалось, - Зеленский
22:29
ONUKA выпустила альбом-манифест "ROOM", посвященный украинцам
22:22
Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована
21:45
В МИД РФ заявили, что Лукашенко не получит контроль над ядерным оружием в Беларуси
21:45
В Москве во время акции в поддержку Гиркина задержали коллаборанта Губарева, - росСМИ
21:42
Россияне ударили по поселку Нью-Йорк в Донецкой области: ранены 4 человека
21:34
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Властям будет сложно найти замену Ткаченко и это может привести к серьезному кризису, - Княжицкий
21:21
Парламент Болгарии одобрил передачу Украине большой партии бронетранспортеров
21:10
Обновлено
Зеленский обсудил с Эрдоганом продление "зернового соглашения"
20:56
Прокуратура ЮАР получила ордер на арест Путина
20:47
Аналитика
Сергей Згурец
Защита Николаева и Одессы, динамика наступления на юге: военные итоги недели
20:41
ООН: треть территории Украины загрязнена минами и другими боеприпасами
20:07
Зеленский подписал изменения к закону об иммиграции
20:04
OPINION
Путин уже не сможет одеться
19:37
Обновлено
В РФ террориста Гиркина арестовали по обвинению в экстремизме
19:33
На войне погиб украинский журналист, боец ВСУ Дмитрий Рыбаков
19:17
Эксклюзив
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко со своим министром обороны Виктором Хрениным
Лукашенко не имеет никакого контроля над вагнеровцами в Беларуси, - основатель "Белого легиона"
19:15
В течение суток на фронте произошло по меньшей мере 33 боевых столкновения, - Генштаб
19:12
Минобороны ответило на публикацию о якобы хищении западного оружия, переданного Украине
19:10
Обзор
"Железные бабочки" еще болят: что посмотреть в выходные
19:01
"Только абсолютное зло может наносить такие удары": Зеленский отреагировал на последние атаки РФ
19:00
Обзор
Победные новости 513-го дня войны: производство боеприпасов для дронов и еще больше Leopard для ВСУ
18:41
Иерусалим требует от разведки РФ прекратить дезинформацию израильского общества
18:33
Бельгия утилизирует просроченные Covid-вакцины и медсредства на €131 млн
18:15
"Могут сдохнуть": Медведев пригрозил Боррелю голодом в Европе за невыполнение требований РФ относительно торговли зерном
18:10
РФ заявила, что будет осматривать суда в Черном море
18:03
OPINION
Юрий Бутусов
Нам нужно оружие, а не новогодние комедии
17:49
Ливни, шквалы, град и дальнейшее прояснение: прогноз погоды на выходные от Натальи Диденко
17:45
Rheinmetall заявила о намерении продолжать сотрудничество с Украиной, несмотря на угрозы РФ
17:41
Обновлено
Ракетная атака РФ 21 июля: поврежден важный объект инфраструктуры в Одесской области, на Черниговщине погибли два человека
17:33
Министр иностранных дел Гватемалы приехал в Украину
17:26
Украина взяла на вооружение 28 моделей БПЛА собственного производства
17:25
Почти 9 лет заключения получил житель Днепропетровщины, сдававший оккупантам места базирования ВСУ
17:25
Партнерский материал
Что такое цистит и какие продукты его провоцируют: врачи рассказали об одной из самых распространенных в Украине болезней
17:11
Обновлено
Стефанчук: отставку Ткаченко Рада рассмотрит на ближайшем пленарном заседании
17:10
Минобороны Эстонии назвало цель, с которой РФ усилила обстрелы Харьковщины, Донбасса и Луганщины
17:06
OPINION
Оппозиция - не карикатура на "бывших"
17:05
Американский эстрадный певец Тони Беннетт скончался в 96 лет
16:42
Эффективность работы БЭБ: давление на бизнес и обогащение семьи Эдуарда Федорова - спецматериал Эспрессо
16:32
Россияне убили двоих детей и ранили пожилую женщину, обстреляв поселок в Донецкой области
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV