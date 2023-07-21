Экснардеп Мыкытась вышел из СИЗО
В Высшем антикорсуде 21 июля состоялось очередное заседание по делу экснардепа Максима Мыкытася по поводу вероятного предложения взятки мэру Днепра. Несколько дней назад он вышел из СИЗО
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
"Мы обратили внимание, что на заседании не было работников конвоя. По нашим данным, Мыкытася вышел из СИЗО еще несколько дней назад, деньги внесли в минувшие выходные", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в конце заседания экснардеп попросил судей разрешить ему со 2 по 7 августа уехать в Ивано-Франковскую и Львовскую область по семейным обстоятельствам.
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры не возражал, но только в том случае, если это не помешает судебному разбирательству. В результате судьи протокольным определением дали разрешение Мыкытасю покинуть Киев на шесть дней.
"Следующее заседание по этому делу назначено на 4 августа. Обвиняемый обещал принять участие в заседании по видеосвязи, а 7 августа уже прибыть на заседание в помещение суда", - отмечает ГПК.
Также там подчеркнули, что пока неизвестно кто внес залог: Мыкытась лично или кто-то другой, как залогодатель.
Дело Мыкытася
2 октября 2019 НАБУ и САП сообщили о подозрении экснардепу Максиму Мыкытасю в организации завладения 81,63 млн грн Нацгвардии во время обмена квартир и машиномест для нацгвардейцев на Печерске на квартиры на Красном хуторе.
Следствие установило, что экснардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардией, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии Украины.
22 октября 2019 года Мыкытась был арестован до 14 ноября и помещен в СИЗО. Однако впоследствии за него внесли залог в 80 млн. грн.
18 октября 2022 года НАБУ и САП разоблачили бывшего нардепа на попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра.
А уже на следующий день, 19 октября, бывшему народному избраннику Максиму Мыкытасю сообщили о подозрении после предложения взятки мэру Днепра Филатову за право строительства метрополитена.
20 октября стало известно , что его арестовали на два месяца с правом внесения 260 млн грн залога.
1 ноября апелляционная палата ВАКС покинула Мыкытася под стражей, но уменьшила альтернативную залог до 100 млн грн.
А 18 января 2023 года НАБУ и САП направили в суд обвинительный акт экснардепа Максима Мыкытася.
Экснардепа Максима Мыкытася, обвиняемого в предложении предоставить взятку мэру Днепра Борису Филатову, оставили под стражей до 8 сентября , а также уменьшили размер залога до 20 млн грн.
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