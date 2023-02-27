Эксминистр Пивоварский: НАБУ просит суд назначить залог в 20 млн грн по делу о злоупотреблении властью
Бывший министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский заявил, что НАБУ просит суд назначить залог в 20 млн грн по делу о злоупотреблении властью
Об этом стало известно из его facebook .
"НАБУ просит суд применить ко мне меру пресечения в виде залога в сумме ₴20 миллионов", - написал Пивоварский.
Он подчеркнул, что категорически не соглашается с тем, что изложено в сообщении о подозрении и ходатайстве об избрании меры пресечения.
"Уверен, что Высший антикоррупционный суд даст объективную и беспристрастную оценку всем обстоятельствам дела", - добавил эксминистр.
Пивоварский также рассказал, что в НАБУ заявляют, что во время подготовки министерством, а не лично им, приказа о распределении корабельного сбора, было допущено лоббирование интересов одного из владельцев частных причалов. При этом составляющая Пивоварского в совершении преступления состоит в выступлении на заседании Кабмина и фактически подписании документа, который предварительно прошел согласование в заинтересованных (профильных) министерствах, проголосованный членами правительства на его заседании и в дальнейшем был заюстирован Минюстом.
- 22 февраля НАБУ сообщило , что эксминистру инфраструктуры Украины Пивоварскому и его бывшему первому заместителю объявили подозрение в злоупотреблениях, из-за которых государство понесло убытки более чем на $30 млн.
- В тот же день эксминистр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский публично прокомментировал вручение ему подозрения в злоупотреблении властью и служебным положением.
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