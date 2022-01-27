Эксминистр образования Квит выиграл выборы президента Киево-Моглянской академии
Бывший министр образования Украины Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета "Киево-Могилянская академия"
Об этом сообщила Telegram-канал, который ведет студенчество.
Старший преподаватель кафедры международного и европейского права заведения Сергей Петухов подтвердил эту информацию в Facebook.
По результатам, Сергей Квит получил 235 голосов (52,80%), а Александра Гуменна – 191 (42,92%).
Против всех проголосовали 18 человек (4,04%), 148 человек не голосовало, один человек испортил бюллетень.
- Напомним, в сентябре 2021 года в Киево-Могилянской академии прошел второй тур выборов на пост президента ЗВО. Тогда ни один из двух кандидатов не набрал более 50% голосов. Были назначены повторные выборы.
- Во время голосования Квит заявил, что на избирательный участок ЗВО напали и похитили ящик с бюллетенями.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.8
Покупка 28.8Продажа 29.12
-
EUR
Покупка 32.17Продажа 32.69
- Актуальное
- Важное