Эксминистр образования Квит выиграл выборы президента Киево-Моглянской академии

Об этом сообщила Telegram-канал, который ведет студенчество.



Старший преподаватель кафедры международного и европейского права заведения Сергей Петухов подтвердил эту информацию в Facebook.

По результатам, Сергей Квит получил 235 голосов (52,80%), а Александра Гуменна – 191 (42,92%).

Против всех проголосовали 18 человек (4,04%), 148 человек не голосовало, один человек испортил бюллетень.

Напомним, в сентябре 2021 года в Киево-Могилянской академии прошел второй тур выборов на пост президента ЗВО. Тогда ни один из двух кандидатов не набрал более 50% голосов. Были назначены повторные выборы.

Во время голосования Квит заявил, что на избирательный участок ЗВО напали и похитили ящик с бюллетенями.