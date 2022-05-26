Экскурсии, выставки и патриотический мастер-класс: День Киева будут праздновать в условиях военного положения
В воскресенье, 29 мая, отметят День столицы. В Киеве разработали 3D-туры по разрушенным зданиям и организовали ряд благотворительных инициатив. Также местные власти призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу спускаться в укрытие
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Программа мероприятий доступна по ссылке. Сообщают, что доступны 3D-туры разрушенными и поврежденными в результате войны зданиями.
Также в КГГА сообщили, что дети из семей участников АТО/ООС смогут посетить Киевский зоопарк на благотворительной основе. А книжный магазин "Сияние книги" организовал благотворительную акцию сбора рисунков для защитников и ввел скидку в размере 20% на всю детскую литературу.
В Киеве открыли гуманитарный центр всесторонней помощи для переселенцев из Мариуполя. Там можно получить психологическую и юридическую помощь, восстановить документы и помощь в поиске работы. Кроме того, в хабе работают детские комнаты. Также есть детское питание и необходимые для детей вещи. Центр расположен рядом с метро "Олимпийская", по улице Антоновича, 39.
Отмечают, что дорожники завершили ремонт на 162 улицах. На магистральных дорогах обновляют дорожную разметку и выполняют работы по заливке трещин дорожного покрытия.
- Украинская столица разработает свой план восстановления "на день после войны".
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