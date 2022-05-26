Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Программа мероприятий доступна по ссылке. Сообщают, что доступны 3D-туры разрушенными и поврежденными в результате войны зданиями.

Также в КГГА сообщили, что дети из семей участников АТО/ООС смогут посетить Киевский зоопарк на благотворительной основе. А книжный магазин "Сияние книги" организовал благотворительную акцию сбора рисунков для защитников и ввел скидку в размере 20% на всю детскую литературу.

В Киеве открыли гуманитарный центр всесторонней помощи для переселенцев из Мариуполя. Там можно получить психологическую и юридическую помощь, восстановить документы и помощь в поиске работы. Кроме того, в хабе работают детские комнаты. Также есть детское питание и необходимые для детей вещи. Центр расположен рядом с метро "Олимпийская", по улице Антоновича, 39.

Отмечают, что дорожники завершили ремонт на 162 улицах. На магистральных дорогах обновляют дорожную разметку и выполняют работы по заливке трещин дорожного покрытия.

Украинская столица разработает свой план восстановления "на день после войны".

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