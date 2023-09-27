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Экскомандир вагнеровцев Трошев возглавляет новый НДП РФ в Украине, а Росгвардия борется за контроль над группой, - ISW

27 сентября, 2023 среда
07:16
Война с Россией

Андрей Трошев, покинувший группу Вагнера после конфликта с ее спонсором Евгением Пригожиным, возглавил новую частную военную компанию России, которая дислоцируется в районе Бахмута в Украине

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Минобороны России наняло некоторых бывших сотрудников группы Вагнера для аффилированных из Минобороны частных военных компаний, воюющих в Украине, в то время как переговоры между, как сообщается, руководством Вагнера и российской национальной гвардией (Росгвардией) якобы зашли в тупик из-за разногласий относительно независимости и независимости Вагнера", - говорится в отчете.

По словам связанного с Кремлем милблогера, Трошев, известный под псевдо Седой, вербует бывших боевиков Вагнера из разных стран, которые вместе с ним покинули ПВК после восстания Пригожина. Они присоединились к связанным с министерством обороны частным военным компаниям "Редут" и "Добровольческий корпус", также начали передислокацию в район Бахмута в Украине.

Милблогер утверждал, что Трошев пытается вербовать персонал Вагнера, который сейчас работает в Беларуси, Африке и на Ближнем Востоке для связанных с министерством обороны ПВК России. В то же время Антон Елизаров, известный как Лотос, возглавляющий сейчас Вагнера, ведет переговоры с Росгвардией о включении подразделений в ее состав.

"Елизаров сопротивляется условию Росгвардии о подписании личным составом Вагнера индивидуальных контрактов, которые, как пожаловался милблогер, позволят Росгвардии разделить подразделения Вагнера и отправить их в разные районы. ISW ранее сообщал, что депутаты госдумы России, предложат разрешающий законопроект , и Елизаров, вероятно, настаивает на том, чтобы персонал Вагнера считался отдельным добровольческим формированием Росгвардии", - отмечают аналитики.

Кроме того, источник, связанный с Вагнером, заявил, что ПИК все еще работает в Африке и Беларуси, и нет планов закрывать организацию.

Что известно о судьбе вагнеровцев

После мятежа предводителя ПВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

31 июля стало известно, что НДП Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников.

Позже, 23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ПИК Вагнера.

После этого, 25 августа, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что наемники ПВК Вагнера и дальше будут базироваться на территории страны, несмотря на вероятную гибель Пригожина.

29 августа стало известно, что министерство внутренних дел Беларуси уже месяц выдает вагнеровцам паспорта с измененными фамилиями, что может быть связано с подготовкой диверсионной деятельности, в том числе терактов.

В селе Цель близ Осиповича продолжается расформирование лагеря ПВК Вагнера, это показывает спутниковый снимок. С 23 августа по 14 сентября убрали примерно 60 крупных военных палаток. По состоянию на 18 сентября известно, что на территории Беларуси осталось менее 1000 наемников ПВК Вагнера.

Впоследствии в Центре нацсопротивления сообщили, что враг создает в Африке ПВК для наемников, в том числе и вагнеровцев. В то же время, структура формируется на базе бригады, которую вывозят из Украины, где она участвовала в боевых действиях.

24 сентября аналитики американского Института изучения войны заявили, что разрозненные контингенты ПИК Вагнера, вероятно, возвращаются к ведению боевых действий в рядах оккупационной армии РФ в Украине. Наемники не смогут помочь россиянам ощутимо переломить ситуацию на фронте в их пользу.

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російська армія
Африка
Вагнергейт
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