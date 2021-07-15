Екскеривника Госгеокадастра Киевщины подозревают в незаконной передаче земель на 1,2 млрд грн
Бывшего руководителя Главного управления Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра подозревают в незаконной передаче земель, которая вызвала государству ущерб на 1,2 млрд грн
Об этом сообщила пресс служба Офиса генерального прокурора.
Согласно сообщению, правоохранители сообщили о подозрении бывшему руководителю Главного управления Держгеокадастру в Киевской области по факту служебной халатности, которая нанесла государству 1,2 млрд грн убытков.
По данным следствия, в 2019 году должностные лица Главного управления Держгеокадастру в Киевской области отменили государственную регистрацию 323 га земель государственного предприятия "Агрокомбинат" Пуща-Водица ". В дальнейшем они внесли их в земли запаса, разделив по 2 га. Участки вопреки законодательству были безосновательно переданы в частную собственность, что нанесло ущерб государственным интересам на сумму 1,2 млрд грн
В пресс-служба отметили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Также правоохранители проверяют другие факты незаконной передачи в собственность земельных участков государственного предприятия на территории Киевской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.18
Покупка 27.18Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 32.06Продажа 32.43
- Актуальное
- Важное