Екскеривника Госгеокадастра Киевщины подозревают в незаконной передаче земель на 1,2 млрд грн

Об этом сообщила пресс служба Офиса генерального прокурора.



Согласно сообщению, правоохранители сообщили о подозрении бывшему руководителю Главного управления Держгеокадастру в Киевской области по факту служебной халатности, которая нанесла государству 1,2 млрд грн убытков.



По данным следствия, в 2019 году должностные лица Главного управления Держгеокадастру в Киевской области отменили государственную регистрацию 323 га земель государственного предприятия "Агрокомбинат" Пуща-Водица ". В дальнейшем они внесли их в земли запаса, разделив по 2 га. Участки вопреки законодательству были безосновательно переданы в частную собственность, что нанесло ущерб государственным интересам на сумму 1,2 млрд грн



В пресс-служба отметили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Также правоохранители проверяют другие факты незаконной передачи в собственность земельных участков государственного предприятия на территории Киевской области.

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