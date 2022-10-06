Видео опубликовали на faсebook-странице 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка

"Победа дается нелегко. Как происходит возвращение нашей земли, какой ценой отвоевывается каждый ее клочок – экшн от наших воинов с передовой. Не забывайте, благодаря кому в вашем городе тихо", – отметили воины в описании.

Справочно. 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка — военное соединение мотопехотных войск ВСУ. Штаб - г. Гайсин Винницкой области. Бригада подчинена оперативному командованию "Юг". Была сформирована уже после начала российской агрессии в конце 2014 года. В ее состав вошли три батальона, также сформированные уже после начала войны: 9-й, 10-й и 11-й мотопехотные, бывшие батальоны территориальной обороны.

У бригады почетное название в честь Якова Гандзюка — украинского военного деятеля времен Первых Освободительных соревнований.

С начала октября только в Херсонской области от российских оккупантов освобождены более полутысячи квадратных километров и десятки населенных пунктов. Об этом заявил президент Украины в вечернем обращении 6 октября.

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