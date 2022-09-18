Эксгумация тел в деоккупированном Изюме займет еще две недели, - мэр города
В деоккупированном Изюме в Харьковской области продолжается эксгумация тел погибших, работа продлится еще почти две недели
Об этом в эфире нацмарафона 18 сентября сообщил городской голова Изюма Валерий Марченко.
Кроме того, он отметил, что тела погибших на экспертизы везут в Харьков.
"Работники всех служб проводят эксгумацию, выкапывают погребенных. Если есть возможность, их идентифицируют, всех отправляют в Харьков для дальнейших работ. Эта работа будет проводиться еще почти две недели, потому что захоронений очень много. Пока новых не нашли, но говорят, что такие есть, потому их ищут", - рассказал мэр Изюма.
По состоянию на 18 сентября известно, что в городе остаются до 15 тыс. жителей, а уехавшие - начинают возвращаться, говорит Марченко.
"В настоящее время в Изюме остается 13-15 тысяч жителей, до 24 февраля было более 45 тысяч. Но уже сейчас не массово, но люди начинают возвращаться. Все не вернутся, многим нет, где жить — разбомбленные, разбитые квартиры, дома. Впереди зима. Свет появится в городе максимум через две недели, сейчас ведутся работы по газификации города, потому что газа нет, но это будут в основном частные дома. Через месяц в Изюме будет тысяч 25-30 человек", – отмечает Валерий Марченко.
Гуманитарную помощь в Изюм везут.
"С понедельника, 19 сентября, будут открываться мобильные офисы банков, где можно будет снять средства. Также с понедельника по почте планируем возобновить выдачу пенсий тем, кто получал ее через почту", - добавил городской голова.
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