Эксгумация тел в деоккупированном Изюме займет еще две недели, - мэр города

Об этом в эфире нацмарафона 18 сентября сообщил городской голова Изюма Валерий Марченко.

Кроме того, он отметил, что тела погибших на экспертизы везут в Харьков.

"Работники всех служб проводят эксгумацию, выкапывают погребенных. Если есть возможность, их идентифицируют, всех отправляют в Харьков для дальнейших работ. Эта работа будет проводиться еще почти две недели, потому что захоронений очень много. Пока новых не нашли, но говорят, что такие есть, потому их ищут", - рассказал мэр Изюма.

По состоянию на 18 сентября известно, что в городе остаются до 15 тыс. жителей, а уехавшие - начинают возвращаться, говорит Марченко.

"В настоящее время в Изюме остается 13-15 тысяч жителей, до 24 февраля было более 45 тысяч. Но уже сейчас не массово, но люди начинают возвращаться. Все не вернутся, многим нет, где жить — разбомбленные, разбитые квартиры, дома. Впереди зима. Свет появится в городе максимум через две недели, сейчас ведутся работы по газификации города, потому что газа нет, но это будут в основном частные дома. Через месяц в Изюме будет тысяч 25-30 человек", – отмечает Валерий Марченко.

Гуманитарную помощь в Изюм везут.

"С понедельника, 19 сентября, будут открываться мобильные офисы банков, где можно будет снять средства. Также с понедельника по почте планируем возобновить выдачу пенсий тем, кто получал ее через почту", - добавил городской голова.

15 сентября в освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на сотни людей

16 сентября в деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать число погибших в Буче на Киевщине. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.

17 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что среди тел по массовому захоронению в Изюме Харьковской области, которые были эксгумированы в пятницу, 16 сентября, 99% имеют признаки насильственной смерти .

Глава Изюмской районной военной администрации Степан Масельский рассказал, что убитых россиянами людей в Изюме не менее тысячи.

Центр при СНБО сообщил, что оккупанты называют постановкой массовые убийства в Изюме, хотя большинство людей погибло во время российских ракетных ударов.

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