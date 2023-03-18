Эксглаву Мотор Сечи Богуслаева лишили звания почетного гражданина Запорожья
Бывшего руководителя предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева лишили звания почетного гражданина Запорожья. Ранее его задержали по подозрению в госизмене
Об этом заявил исполняющий обязанности мера Запорожья Анатолий Куртев на сессии горсовета.
"Еще одно решение - лишение Вячеслава Богуслаева звания Почетного гражданина. Человек, который сотрудничал с россиянами, не может быть почетным жителем славного казацкого города. Спасибо депутатам, которые поддержали эту инициативу", - отметил Анатолий Куртев.
- Напомним, в октябре 2022 года бывшего директора предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали по подозрению в госизмене . Известно, что он бесперебойно поставлял российским оккупантам двигатели к вертолетам и самолетам. Также с 2000 года Богуслаев имеет гражданство РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания от стражи на 2 месяца.
- В феврале Вячеславу Богуслаеву сообщили о новом подозрении - в содействии деятельности террористической организации "ДНР".
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