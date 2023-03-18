Эксглаву Мотор Сечи Богуслаева лишили звания почетного гражданина Запорожья

Об этом заявил исполняющий обязанности мера Запорожья Анатолий Куртев на сессии горсовета.

"Еще одно решение - лишение Вячеслава Богуслаева звания Почетного гражданина. Человек, который сотрудничал с россиянами, не может быть почетным жителем славного казацкого города. Спасибо депутатам, которые поддержали эту инициативу", - отметил Анатолий Куртев.