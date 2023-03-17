Об этом он сказал в интервью Радио NV.

"Сегодня действительно идет разговор о том, чтобы назначить меня послом в Казахстане... Страна очень интересная, очень мощная, и если удастся мне лично наладить более тесные и дружеские отношения, я буду только рад, что будет такая задача", - заявил Гайдай.

Он признался, что знал о своем увольнении за несколько месяцев до того, как об этом было объявлено.

"Об этом решении я знал. Не надо искать какие-то подводные течения. С (президентом, - ред.) Владимиром Зеленским разговор был раньше. Поэтому давайте это считать обычной ротацией", – сказал Гайдай.

Он заверил, что оставляет после себя профессиональную команду, налаженное сотрудничество с военными подразделениями и сеть гуманитарных хабов по всей Украине.