Экс-глава Луганской ОВА Гайдай подтвердил, что его могут назначить послом в Казахстане
Сергей Гайдай, которого президент 15 марта уволил с должности главы Луганской ОВА, подтвердил, что его могут назначить послом Украины в Казахстане
Об этом он сказал в интервью Радио NV.
"Сегодня действительно идет разговор о том, чтобы назначить меня послом в Казахстане... Страна очень интересная, очень мощная, и если удастся мне лично наладить более тесные и дружеские отношения, я буду только рад, что будет такая задача", - заявил Гайдай.
Он признался, что знал о своем увольнении за несколько месяцев до того, как об этом было объявлено.
"Об этом решении я знал. Не надо искать какие-то подводные течения. С (президентом, - ред.) Владимиром Зеленским разговор был раньше. Поэтому давайте это считать обычной ротацией", – сказал Гайдай.
Он заверил, что оставляет после себя профессиональную команду, налаженное сотрудничество с военными подразделениями и сеть гуманитарных хабов по всей Украине.
- Ранее нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники сообщал, что Гайдай будет назначен послом Украины в Казахстане.
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