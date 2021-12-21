Эксфутболиста "Шахтера" решили наградить должностью в "Манчестер Сити"
Бывший полузащитник "Шахтера" Фернандинью может получить работу в английском "Манчестер Сити" после завершения карьеры футболиста
Об этом сообщает Sport Witness.
По информации источника, бразилец получил приглашение от главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, чтобы по окончании карьеры остаться в клубе в должности функционера.
36-летний Фернандинью еще не знает, продолжит ли игровую карьеру по окончании этого сезона. Контракт бразильца из Сити рассчитан до лета 2022 года. На его счету 15 матчей, 1 гол и 1 ассист.
Фернандинью знаком украинцам своей игрой за "Шахтер", где он стал настоящей легендой в период с 2005 по 2013 год.
- 26 ноября английский "Ньюкасл" заинтересовался в трансфере украинского футболиста "Ман Сити" Александра Зинченко.
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