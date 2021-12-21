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Эксфутболиста "Шахтера" решили наградить должностью в "Манчестер Сити"

21 декабря, 2021 вторник
22:46
Спорт

Бывший полузащитник "Шахтера" Фернандинью может получить работу в английском "Манчестер Сити" после завершения карьеры футболиста

Об этом сообщает Sport Witness.

По информации источника, бразилец получил приглашение от главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, чтобы по окончании карьеры остаться в клубе в должности функционера.

36-летний Фернандинью еще не знает, продолжит ли игровую карьеру по окончании этого сезона. Контракт бразильца из Сити рассчитан до лета 2022 года. На его счету 15 матчей, 1 гол и 1 ассист.

Фернандинью знаком украинцам своей игрой за "Шахтер", где он стал настоящей легендой в период с 2005 по 2013 год.

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