Эксфутболиста "Шахтера" решили наградить должностью в "Манчестер Сити"

Об этом сообщает Sport Witness.



По информации источника, бразилец получил приглашение от главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, чтобы по окончании карьеры остаться в клубе в должности функционера.



36-летний Фернандинью еще не знает, продолжит ли игровую карьеру по окончании этого сезона. Контракт бразильца из Сити рассчитан до лета 2022 года. На его счету 15 матчей, 1 гол и 1 ассист.



Фернандинью знаком украинцам своей игрой за "Шахтер", где он стал настоящей легендой в период с 2005 по 2013 год.

26 ноября английский "Ньюкасл" заинтересовался в трансфере украинского футболиста "Ман Сити" Александра Зинченко.

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