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Эксфутболист сборной Украины Безус завоевал лидерство в бомбардирской гонке Лиги конференций

4 августа, 2023 пятница
01:12
Спорт

Украинский футболист Роман Безус, играющий за киприотскую "Омонию", лидирует в рейтинге лучших бомбардиров Лиги конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Вечером, 3 августа, "Омония" победила азербайджанскую "Габалу" (4:1) во втором раунде Лиги конференций. На прошлой неделе киприоты выиграли 3:2.

В двух матчах голевую феерию устроил украинец Роман Безус. Экс-футболист сборной Украины забил 5 голов и теперь лидирует в рейтинге лучших бомбардиров Лиги конференций.

В третьем раунде квалификации "Омония" сыграет против датского "Митьюланна". Матчи пройдут 10 и 17 августа.

Как сыграла в Лиге конференций "Ворскла"

Представитель Украины в Лиге конференций - "Ворскла" - прекратила борьбу после второго раунда отбора, в котором уступила грузинскому "Дили". После победы в первой игре в Кошице со счетом 2:1, полтавчане уступили в Горе - 1:3.

Еспресо провел текстовой онлайн игры "Дила" - "Ворскла".

Сборная Украины
Лига конференций
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