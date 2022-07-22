Эксфутболист "Барселоны" стремится занять место Зинченко в "Ман Сити"

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, испанец хочет перейти исключительно в "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. Марк Кукурелья уже пообщался с персоналом "Брайтона" о намерении покинуть клуб, если поступит хорошее предложение от "Ман Сити".

Прошлым летом Марка Кукурелью "Брайтон" купил у "Гетафе" за 18 млн. 23-летний испанец также известен игрой за "Барселону".

В сезоне 2021/22 на счету Кукурельи 1 гол и 1 ассист в 35 матчах АПЛ.

"Арсенал" договорился с "Манчестер Сити" о покупке Александра Зинченко за 30 млн. фунтов (35 млн. евро). После ухода украинца англичане вынуждены искать нового левого защитника и интересуются Кукурельей.

В прошлом сезоне 25-летний Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 25 матчей и отдал 5 результативных передач. Он в четвертый раз в карьере стал с командой Хосепа Гвардиолы чемпионом Англии.

Контракт левого защитника с "Ман Сити" был рассчитан до лета 2024 года.

"Арсенал" в прошлом сезоне финишировал в АПЛ пятым.

16 июля стало известно, что "Манчестер Сити" согласился продать Александра Зинченко "Арсеналу".

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