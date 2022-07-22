Эксфутболист "Барселоны" стремится занять место Зинченко в "Ман Сити"
Защитник английского "Брайтона" Марк Кукурелья хочет перейти в "Манчестер Сити"
Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, испанец хочет перейти исключительно в "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. Марк Кукурелья уже пообщался с персоналом "Брайтона" о намерении покинуть клуб, если поступит хорошее предложение от "Ман Сити".
Прошлым летом Марка Кукурелью "Брайтон" купил у "Гетафе" за 18 млн. 23-летний испанец также известен игрой за "Барселону".
В сезоне 2021/22 на счету Кукурельи 1 гол и 1 ассист в 35 матчах АПЛ.
"Арсенал" договорился с "Манчестер Сити" о покупке Александра Зинченко за 30 млн. фунтов (35 млн. евро). После ухода украинца англичане вынуждены искать нового левого защитника и интересуются Кукурельей.
В прошлом сезоне 25-летний Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 25 матчей и отдал 5 результативных передач. Он в четвертый раз в карьере стал с командой Хосепа Гвардиолы чемпионом Англии.
Контракт левого защитника с "Ман Сити" был рассчитан до лета 2024 года.
"Арсенал" в прошлом сезоне финишировал в АПЛ пятым.
- 16 июля стало известно, что "Манчестер Сити" согласился продать Александра Зинченко "Арсеналу".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 38.13
-
EUR
Покупка 37.06Продажа 38.53
- Актуальное
- Важное