Эксчемпиона мира по шахматам и депутату госдумы РФ Анатолию Карпову обнаружили без сознания в центре Москвы
У знаменитого шахматиста и пропутинского политика, очевидно, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, обнаружили перелом бера, травму головы и подозрение на инсульт – его ввели в состояние медикаментозной комы
Об этом пишут российские СМИ.
31 октября глава Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев в своем Telegram-канале сообщил, что Карпов находится в реанимации после нападения неизвестных и введен в искусственную кому.
Сначала помощник Карпова Альберт Степанян опроверг информацию и заявил, что двенадцатый чемпион мира по шахматам находится в нормальном состоянии, гроссмейстер не получил травм, нападения на него не было, отметили в ТАСС.
Но затем тот же ТАСС сообщил со ссылкой на пресс-служба фракции "Единая Россия" в госдуме, что Карпов получил бытовую травму и был доставлен в одну из московских клиник.
Однако оппозиционные издания пишут , что Карпова нашли пьяного и без сознания у здания госдумы. По данным телеграмм-каналов База и 112, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и перелом бедра Анатолий в реанимации.
Позже информация о состоянии Карпова стала еще менее отрадной. Его ввели в состояние искусственной запятой из-за тяжести состояния. Кроме закрытой черепно-мозговой травмы и закрытого перелома шейки левой бедренной кости у него диагностировали ушиб головного мозга и кровоизлияние в субарахноидальное пространство. Это может являться следствием спонтанного разрыва сосуда (инсульта).
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