Эксчемпион мира призвал лучшего боксера мира сразиться с Усиком
Бывший абсолютный чемпион мира Бернард Хопкинс посоветовал Саулю Альваресу провести следующий бой против Александра Усика
Об этом сообщает FightHype.com .
"Канело лучше сейчас перейти в супертяжелый вес и боксировать там. Я хотел бы увидеть его бой с парнем, который избил Джошуа. Усик. Это был бы идеальный бой", - сказал Бернард Хопкинс.
Мексиканец Сауль Альварес 7 ноября нокаутировал американца Калеба Планта в 11 раунде и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в своей нынешней категории.
По признанию Альвареса, возглавляющего рейтинг лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, победа над Плантом стала самой большой в его карьере.
- Напомним, 7 ноября Сауль "Канело" Альварес нокаутировал Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.
- 11 ноября стало известно, что Альварес заработал в бою против Планта $40 млн.
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