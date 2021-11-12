Эксчемпион мира призвал лучшего боксера мира сразиться с Усиком

Об этом сообщает FightHype.com .



"Канело лучше сейчас перейти в супертяжелый вес и боксировать там. Я хотел бы увидеть его бой с парнем, который избил Джошуа. Усик. Это был бы идеальный бой", - сказал Бернард Хопкинс.

Мексиканец Сауль Альварес 7 ноября нокаутировал американца Калеба Планта в 11 раунде и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в своей нынешней категории.

По признанию Альвареса, возглавляющего рейтинг лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, победа над Плантом стала самой большой в его карьере.

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