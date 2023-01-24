Об этом сообщили в прокуратуре Южного округа Нью-Йорка.

Бывшему спецагенту нью-йоркского отдела контрразведки ФБР Чарльзу Макгонигалу и российскому судебному переводчику Сергею Шестакову предъявили обвинения в содействии российскому олигарху Олегу Дерипаске в нарушении санкций против него и России.

Как отмечается в сообщении прокуратуры, 54-летний Макгонигал и 69-летний Шестаков обвинены в нарушении и сговоре с целью нарушения закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), а также в заговоре для отмывания денег. Оба обвиняемых арестованы в субботу вечером. Дело передано в окружной суд.

По информации прокурора, Макгонигал и Шестаков нарушили санкции США, согласившись предоставить услуги Олегу Дерипаске, попавшему под санкции российскому олигарху. Они оба раньше работали с Дерипаской, чтобы попытаться снять с него санкции, и как государственные служащие должны были знать о том, что их действия нарушают санкции США.

По заявлению прокуратуры, в 2021 году МакГонигал и Шестаков вступили в сговор по оказанию услуг Дерипаске в обход санкций США. Как отмечено в сообщении, они получали скрытые платежи от Дерипаски в обмен на расследование в отношении бизнесмена-конкурента. Также задержанные обвиняются в том, что в 2019 году они добивались отмены санкций в отношении Дерипаски.

Кроме того, как говорится в сообщении прокуратуры, в ноябре 2021 года, когда агенты ФБР допрашивали Шестакова о характере его отношений и Макгонигала с Дерипаской, Шестаков дал ложные показания в интервью. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

Указ о введении санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски подписал еще в 2014 году президент США Барак Обама. В октябре 2022 года Верховный суд США отклонил апелляцию Дерипаски об отмене санкций.

В марте 2022 года санкции против семи российских олигархов, среди которых Роман Абрамович, Олег Дерипаска и глава Газпрома Алексей Миллер ввело правительство Великобритании.

10 сентября 2022 года Кабинет Министров предложил Совету нацбезопасности и обороны ввести санкции против экспрезидента Виктора Януковича, олигарха, владельца футбольного клуба "Металлист" Сергея Курченко, эксминистра обороны Павла Лебедева и российского олигарха Олега Дерипаски. Правительство предложило повторно заблокировать их активы в Украине на 10 лет. 12 октября соответствующее решение СНБО ввело в действие Зеленский