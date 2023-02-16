Экс-жена Путина в ожидании санкций ЕС срочно продает недвижимость в Испании, - СМИ
Бывшая жена президента РФ Людмила Очеретная вместе со своим новым мужем Артуром Очеретным продают недвижимость в Испании из-за опасений попасть под санкции ЕС
Об этом пишет испанское издание El Mundo.
Супруги Тростников срочно продают две квартиры в жилом комплексе Lomas del Rey, расположенном в курортном городе Марбелья на юге Испании. Стоимость недвижимости составляет 2,2 миллиона евро.
По данным издания, причиной продажи есть опасения попасть под санкции Евросоюза. Бывшая жена Путина уже находится в санкционном списке Великобритании.
Людмила рассталась с Путиным в 2013 году, но есть подозрения, что российский президент продолжает финансировать свою бывшую жену.
Недвижимость в Испании была приобретена Очеретным в 2011 и 2014 году, незадолго до вступления в брак с Людмилой, и оформлена на его имя. Речь идет о двух квартирах площадью 229 и 405 квадратных метров. Для оплаты приобретения Очеретный получил ипотечный кредит в одном из испанских банков.
Испанские СМИ отмечают, что покупка испанской недвижимости стоимостью более 500 000 евро дает иностранцам право получить вид на жительство в Испании, сначала временную – на год, а затем и постоянную.
- Отметим, что 15 февраля Еврокомиссия предложила 10-й пакет санкций против РФ, в который вошли также структуры третьих стран, помогающих России.
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