Об этом пишет испанское издание El Mundo.

Супруги Тростников срочно продают две квартиры в жилом комплексе Lomas del Rey, расположенном в курортном городе Марбелья на юге Испании. Стоимость недвижимости составляет 2,2 миллиона евро.

По данным издания, причиной продажи есть опасения попасть под санкции Евросоюза. Бывшая жена Путина уже находится в санкционном списке Великобритании.

Людмила рассталась с Путиным в 2013 году, но есть подозрения, что российский президент продолжает финансировать свою бывшую жену.

Недвижимость в Испании была приобретена Очеретным в 2011 и 2014 году, незадолго до вступления в брак с Людмилой, и оформлена на его имя. Речь идет о двух квартирах площадью 229 и 405 квадратных метров. Для оплаты приобретения Очеретный получил ипотечный кредит в одном из испанских банков.

Испанские СМИ отмечают, что покупка испанской недвижимости стоимостью более 500 000 евро дает иностранцам право получить вид на жительство в Испании, сначала временную – на год, а затем и постоянную.