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Экс-заму Резникова объявили подозрение в причастности к закупкам продуктов по завышенным ценам и некачественной амуниции

1 февраля, 2023 среда
18:45
Криминал

Уволенному заместителю министра обороны Украины, отвечавшему за тыловое обеспечение ВСУ, сообщили о подозрении в причастности к закупкам продуктов по завышенным ценам и некачественной амуниции

Об этом информирует Государственное бюро расследований .

Следствие установило, что злоумышленник лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для украинских военнослужащих по завышенным ценам и закупках бронежилетов, касок, одежды, а также других вещей для Вооруженных Сил Украины низкого качества на общую сумму более 1 миллиарда гривен.

Сообщается, что все договоры заключались с полной предоплатой.

Экс-замминистра обороны не только знал о некачественной продукции, но и давил на подчиненных, чтобы те принимали такие товары на склады. Кроме того, он манипулировал организацией повторных испытаний бронепластин, не выдержавших первоначальную проверку.

Злоумышленник игнорировал Командование Сил логистики ВСУ в вопросе необходимости надлежащего контроля качества продукции.

Бывшему заместителю министра обороны Украины сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям.

Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

ДБР проводит 17 обысков по разным адресам, в настоящее время изъяты большие суммы наличных денег и другие вещи, которые могут стать доказательствами. Устанавливается круг причастных к преступлению.

  • Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на договор оборонного ведомства о закупке продуктов.
  • В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющим признаки умышленных манипуляций.
  • В НАБУ рассказали , что Бюро было известно о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных еще до публикаций в СМИ, следствие ведется.
  • Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, ранее подавшего заявление об отставке.
  • 25 января сообщалось , что уволен с должности директор департамента закупок при Министерстве обороны Украины Богдан Хмельницкий: его связывают со скандалом по продуктам для ВСУ.
  • 1 февраля СБУ сообщила о подозрении бывшему директору департамента госзакупок Минобороны: его обвиняют в растрате 100 млн грн и закупке почти 3 тыс. бронежилетов, не отвечающих требованиям защиты.
  • По данным источников украинского СМИ, министр обороны Украины Алексей Резников может уйти с должности в МОУ и перейти в Министерство юстиции.
  • Временно исполняющий обязанности руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александр Лиев написал заявление об увольнении.

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