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Экс-замначальника налоговой Киева Ильяшенко заплатит 50 млн грн на армию дронов

2 октября, 2023 понедельник
09:34
Криминал

Высший антикоррупционный суд Украины утвердил соглашение между прокурором и налоговиком Ильяшенко по делу о попытке подкупа НАБУ и САП

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Судьи Высшего антикоррупционного суда Украины утвердили соглашение о признании виновности между прокурором САП и бывшим заместителем начальника налоговой Киева Николаем Ильяшенко.

Отмечается, что обвиняемый признал себя виновным в мошенничестве и соучастии в предоставлении взятки. Ему назначили 5 лет условно без конфискации имущества. Приговор был вынесен с отдельным мнением судьи.

По приговору суда обличителю Евгению Шевченко выплатят 13 млн 299 тысяч грн.

"Кроме условного срока, Ильяшенко заплатит 50 млн грн на армию дронов. По словам обвиняемого, для того чтобы оплатить эти средства, он взял кредит в банке, а дальше будет продавать недвижимость, чтобы погасить долг. Суд отменил арест из 1/2 дома под Киевом, 1/2 квартиры в столице, земельных участков и нежилых помещений", - говорится в сообщении.

Также Ильяшенко предоставит обличительные показания по другому делу, в котором он пострадал и где мошенники выманили у него 1,5 млн долларов за закрытие дела о взятке. Кроме того, Ильяшенко вроде бы способствовал борьбе с российской агрессией.

В 2023 году на сделку пошли адвокат Андрей Кича и экс-министр Николай Злочевский.

В общем, Кича, Злочевский и Ильяшенко на троих уплатили 680 млн грн на дроны для военных, а Злочевский также дополнительно предоставил благотворительную помощь для армии на 160 млн грн.

Что известно о рекордной взятке НАБУ и САП по "делу Злочевского"

В июне 2020 года НАБУ и САП сорвали попытку передать руководству антикоррупционных органов рекордные 5 млн долларов за закрытие дела, связанного с выдачей кредитов "Реал-банку" олигарха Курченко.

Еще 1 млн долларов должен был уйти посреднику-налоговику Ильяшенко. Посредниками по делу также были адвокат Кича и экс-руководитель одного из департаментов ДФС Мазурова. Передачу средств организовал эксминистр экологии времен Януковича Николай Злочевский.

19 апреля Высший антикоррупционный суд по инициативе НАБУ и САП разрешил снять арест с этих средств, 5,95 млн дол. США (свыше 170 млн грн по курсу НБУ) уже перечислены на нужды обороноспособности государства.

За последние три года было несколько попыток вывести Злочевского из-под удара и оставить его даже без судимости. Сначала задействовали Печерский суд, из-за которого пытались забрать дело у НАБУ.

Затем через ВСП мстили судье ВАКС, которая разрешила заочное расследование экс-министра. А дальше уже сам ВАКС возвращал обвинительный акт, что могло бы похоронить производство из-за истечения сроков расследования. Однако апелляция не позволила это сделать.

В результате все обвиняемые получили обвинительные приговоры и судимости, но никто не сел в тюрьму. В то же время, дело принесло около 1 млрд грн на нужды военных.

Украина
корупція в Україні
НАБУ
Экономика
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