Экс-замминистра юстиции подозревают в растрате имущества более чем на 10 млн грн

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Следствие установило, что подозреваемый был ликвидатором частного предприятия в ходе банкротства. Тогда он вроде бы незаконно отчуждал недвижимое имущество за 988 тыс. грн, что противоречит интересам этого предприятия и его кредиторов. Установленная фигурантом стоимость предприятия в 10 раз меньше рыночной, таким образом мужчина нанес банковскому учреждению более 10 млн грн убытков.

Как добавили в ДБР, для работы в Минюсте бывший чиновник, а ныне адвокат, был назначен ликвидатором предприятия-должника из Винницкой области. Вместо того чтобы разобраться с долгами предприятия, он продал его имущество по заниженной стоимости. При этом покупатели были напрямую связаны с прошлым собственником этого же предприятия.

Бывший заместитель министра юстиции уведомлен о подозрении в растрате чужого имущества (ч. 5 ст. 191 УК Украины), в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

На фото видно, что подозреваемый – это бывший замминистра юстиции Виталий Василик, которого Кабмин уволил 16 августа 2022 года.

Фото: https://www.facebook.com/vvvasylyk/

Фото: https://www.gp.gov.ua/

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.