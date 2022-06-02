Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий осудили на 10 лет за взятку $1,1 млн - приговор вступил в силу
Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак проведет 10 лет за решеткой за многомиллионную взятку. Приговор суда вступил в силу
Об этом информирует в телеграмме Служба безопасности Украины .
Суд признал виновным Юрия Грымчака по статьям – ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4, 5 ст. 369 (подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение). За свои преступные деяния бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины проведет за решеткой до 10 лет.
В настоящее время приговор суда уже вступил в силу.
В августе 2019 года экс-чиновника и его помощника задержала СБУ при получении $480 тыс. В целом чиновник требовал при содействии принятия решений уполномоченными лицами $1,1 млн от предпринимателя.
- Напомним, 14 августа 2019 года был задержан заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Юрий Гримчак, а также брат его жены Игорь Овдиенко. Обоих взяли под стражу .
- Задержанным обвиняли в вымогательстве от предпринимателя $1,1 млн взятки за влияние на принятие госслужащими решения в его пользу.
- Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а якобы обнаруженные полмиллиона долларов – это "календарики" .
- ГПУ изменила подозрение Юрию Грымчаку из мошенничества на злоупотребление влиянием. ДБР передало дело Грымчака в НАБУ.
- 11 декабря Овдиенко отпустили из-под стражи , а 20 декабря стало известно, что Высший антикоррупционный суд втрое уменьшил залог Грымчака.
- Позже Гримчака выпустили из-под стражи , обязав носить электронный браслет и сдать паспорт. Впоследствии Грымчаку сменили круглосуточный домашний арест на ночной .
- 12 мая эксзамминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак заявил, что НАБУ закрыло дело против него , открытое по статье о служебном подлоге.
- В Высшем антикоррупционном суде при рассмотрении дела по экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака и его "помощника" прокурор САП объявил обвинительный акт .
- 14 февраля 2021 года Высший антикоррупционный суд не продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на эксзамминистра по вопросам оккупированных территорий Юрия Гримчака.
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