Об этом информирует в телеграмме Служба безопасности Украины .



Суд признал виновным Юрия Грымчака по статьям – ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4, 5 ст. 369 (подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение). За свои преступные деяния бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины проведет за решеткой до 10 лет.

В настоящее время приговор суда уже вступил в силу.

В августе 2019 года экс-чиновника и его помощника задержала СБУ при получении $480 тыс. В целом чиновник требовал при содействии принятия решений уполномоченными лицами $1,1 млн от предпринимателя.