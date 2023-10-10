Экс-замминистра обороны и еще одно лицо подозревают в закупке некачественных бронежилетов

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора уведомлено о новом подозрении, а также об изменении подозрения бывшим и.о. Директора Департамента государственных закупок и поставке материальных ресурсов Министерства обороны Украины и заместителю Министра обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время действия военного положения подозреваемые организовали закупку из-за границы некачественных бронежилетов более чем на 250 млн грн, выделенных из государственного бюджета. Все договоры заключались по полной подписке.

Бывшие чиновники не обеспечили надлежащий контроль качества продукции и приобрели амуницию по завышенным ценам.

Подозреваемые заставляли подчиненных принимать некачественную продукцию на военные склады. Также организовывались повторные проведения испытаний бронепластин, не выдержавших первоначальных испытаний.

Согласно экспертным выводам, эти бронежилеты не отвечали требованиям и не могли должным образом защитить военнослужащих. Всего в результате незаконных действий подозреваемых отдельные подразделения Вооруженных Сил Украины не были должным образом укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более 1,4 млрд грн.

Подозреваемым инкриминирована растрата средств и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

Примечание: в соответствии со ст.62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.