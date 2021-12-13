Экс-замглавы МВД Гогилашвили внесли в базу "Миротворца" за конфликт с полицейскими в зоне ООС
Бывшего заместителя главы МВД Александра Гогилашвили, который в зоне Операции объединенных сил устроил конфликт с полицейскими, внесли в базу "Миротворца"
Об этом говорится на сайте Миротворец, передает Еспресо.TV.
В базу "Миротворца" Гогилашвили внесли за нарушение законодательства Украины о гражданстве, нападение на полицейских в исполнении служебных обязанностей и предоставление полномочий в попытке руководства сотрудниками Национальной полиции Украины.
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- Напомним, в Донецкой области полицейские остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра.
- После огласки и возмущения общества Гогилашвили извинился за скандальное поведение на блокпосте в зоне ООС
- Президент Владимир Зеленский, у которого в Офисе работает жена Гогилашвили Мария Левченко, потребовал увольнения замминистра . Мария Левченко была одним из присутствующих во время отчета главы военной разведки Василия Бурбы Зеленскому по подготовке задержания вагнеровцев. После этого отчета задержание вагнеровцев было провалено.
- Через некоторое время после обнародования видео из Донецкой области сотрудники полиции передали журналистам видеозапись другого инцидента с участием Гогилашвили : 24 ноября его автомобиль остановили столичные полицейские. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".
- 13 декабря заместителя главы МВД Гогилашвили за конфликт с полицейскими в зоне ООС уволили с должности.
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