Экс-замглавы МВД Гогилашвили внесли в базу "Миротворца" за конфликт с полицейскими в зоне ООС

Об этом говорится на сайте Миротворец, передает Еспресо.TV.



В базу "Миротворца" Гогилашвили внесли за нарушение законодательства Украины о гражданстве, нападение на полицейских в исполнении служебных обязанностей и предоставление полномочий в попытке руководства сотрудниками Национальной полиции Украины.



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Напомним, в Донецкой области полицейские остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра.

После огласки и возмущения общества Гогилашвили извинился за скандальное поведение на блокпосте в зоне ООС

Президент Владимир Зеленский, у которого в Офисе работает жена Гогилашвили Мария Левченко, потребовал увольнения замминистра . Мария Левченко была одним из присутствующих во время отчета главы военной разведки Василия Бурбы Зеленскому по подготовке задержания вагнеровцев. После этого отчета задержание вагнеровцев было провалено.

Через некоторое время после обнародования видео из Донецкой области сотрудники полиции передали журналистам видеозапись другого инцидента с участием Гогилашвили : 24 ноября его автомобиль остановили столичные полицейские. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".

13 декабря заместителя главы МВД Гогилашвили за конфликт с полицейскими в зоне ООС уволили с должности.