Экс-замгенпрокурора Чумак заявил, что закрытие дела "Роттердам+" обжаловали без его ведома, а он отозвал жалобу

Об этом Чумак заявил в программе "Содержимое с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"Никакой неожиданности не было. Я считал еще полгода назад, что нет никакого смысла выходить на дело "Роттердам+", ведь там очень много нарушений процессуального закона. Меня уговорили и я пошел дальше. Месяц назад, когда последний раз принималось решение судьи Высший антикоррупционный суд Екатерины Широкой, я точно то же сказал всем, кто участвовал.По большому счету, прокурор Денис Демкив прав.Или мы хотим видеть прокурора, независимого от Офиса президента, или от генпрокурора, но зависимого от нас, или мы хотим видеть там вообще независимых прокуроров. На мой взгляд, его решение рационально обосновано, что было подтверждено судом", - сказал Чумак.



Юрист подчеркнул, что Центр противодействия коррупции никогда не являлся субъектом представления производства по формуле "Роттердам+" - им был еще с 2016 года сам Виктор Чумак, а ЦПК только предоставлял адвокатов и готовил определенные материалы.



"Но никто об этом не знал. Все знали, что субъектом представления является ЦПК, а не Виктор Чумак. А ситуация такова: когда в последний раз Центр противодействия коррупции выбросили из этого процесса, я сказал, что не хочу там быть, ведь потом остается 2 субъекта обжалования - 2 завода олигарха Коломойского.И рядом с ними стоять я не хочу.Конкретно я апелляции не подавал.19 числа я предупредил Агию Загребельскую, что мы расторгаем с ней договор и никакой апелляции не нужно подавать. Чегоона не сделала, а вместо этого без моего ведома подала апелляцию. 21 октября я написал заявление в ВАКС о том, чтобы не рассматривать вообще какие-либо заявления адвоката Загребельской. А вчера уже пришли другие адвокаты и написали третье заявление. Но от меня никакого заявления не было, – рассказал Чумак.

Напомним, 8 августа 2019 года НАБУ объявило экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще пяти лицам, причастным к введению так называемой формулы "Роттердам+", подозрение в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен 18,87 млрд грн ущерба.

Формула "Роттердам+" потеряла в связи с переходом Украины к новой модели рынка электроэнергии.

Старший группы прокуроров по делу "Роттердам+" Виталий Пономаренко трижды закрывал это производство.

5 мая генпрокурор Ирина Венедиктова сменила старшего группы прокуроров в производстве на Дениса Демкива, который уже 20 мая решил закрыть дело в четвертый раз .